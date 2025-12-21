Advertisement
घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, इस रूट पर सबसे ज्यादा असर, देखें पूरी लिस्ट

Train Delayed Due To Fog: मध्यप्रदेश में कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा है. विजिबिलिटी लगभग शून्य होने के कारण भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं. कोहरे का असर दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों पर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. 

 

Dec 21, 2025, 10:08 AM IST
Train Delayed Due To Fog in MP: मध्यप्रदेश के 18 अलग-अलग जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया. कोहरे के कारण प्रदेश के कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. घने कोहरे ने यातायाक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिसके चलते कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

घने कोहरे का असर मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों में साफ दिखाई दे रहा है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में रोजाना 20 से अधिक ट्रेनें 30 से लेकर 5 घंटे तक की देरी से चल रही हैं. इसके साथ ही भोपाल और इंदौर से संचालित होने वाली कई उड़ानें भी देरी से रवाना हुई. 

दिल्ली की तरफ से आने ट्रेनों पर पड़ असर 

कोहरे का असर दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों पर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. उत्तरी राज्यों में भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते वहां से मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन की ओर आने वाली ट्रेनें तय समय से देरी से पहुंच रही हैं,

ये ट्रेनें हुई लेट

मालवा एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, शताब्दी, सचखंड एक्सप्रेस और पंजाब मेल समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 8 घंटे तक देरी से चल रही है. वहीं भोपाल में मालवा एक्सप्रेस का निर्धारित आगमन समय सुबह 7.25 बजे है, लेकिन शनिवार को यह ट्रेन दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंची. देरी के कारण ट्रेन उज्जैन में शाम 5 बजे और इंदौर में रात 7 बजे पहुंची, जबकि इंदौर में इसका तय समय दोपहर 1.35 बजे निर्धारित है. कोहरे का असर ट्रेनों और उड़ानों पर साफ नजर आने लगा है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने कोहरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग का कहना है कि कम विजिबिलिटी की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें. जरूरी हो तो वाहन चलाते समय फॉग लैंप और लो बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करें. साथ ही सावधानी से वाहन चलाने की अपील भी है.

