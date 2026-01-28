EXCLUSIVE: कैसा रहेगा मध्य प्रदेश का बजट, डिप्टी CM जगदीश देवड़ा बोले-4 बातों पर रहेगा फोकस

Buliding New India MP Chapter: Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में बिल्डिंग न्यू इंडिया MP चैप्टर में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
Interview Deputy CM Jagdish Devda: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और विकास क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक खास प्रोग्राम "बिल्डिंग न्यू इंडिया MP चैप्टर" में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने खास बातचीत में मध्य प्रदेश में चल रहे विकासकार्यों का रोड मैप बताया. जगदीश देवड़ा वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने आने वाले समय में क्या योजनाएं और विकसित होने वाली है, आने वाले बजट में राज्य के लिए क्या कुछ खास रहेगा, मध्य प्रदेश के विकास के लिए 2 सालों में सरकार ने किस तरह से काम किया और किस तरह से आने वाले 3 साल में काम होगा इसकी जानकारी दी है.
जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस बार का बजट खास होने वाला है, जो चार स्तंभों पर टिका होगा, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान और कर्मचारियों पर टिका होगा, बजट में खास बातों का ध्यान रखा गया है. पिछली बार बजट 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था, इस बार का बजट और बढ़ सकता है, जिसमें सभी वर्गों के लिए कई खास योजनाओं का विस्तार हो सकता है, बजट के लिए सरकार की तरफ से काम शुरू हो गया था. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल में तेजी से काम किया है, जिसकी झलक बजट में दिखेगी. जबकि बजट में आने वाले समय के लिए भी खास योजनाएं होगी.
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार का पूरा फोकस विकास कार्यों पर है, इसलिए बजट के लिए मध्य प्रदेश की आम जनता से भी राय मांगी गई थी, जबकि जनता से जो सुझाव मिले हैं, उन्हें भी बजट में शामिल किया जा रहा है. क्योंकि बजट का पूरा फोकस जनता के लिए होता है. इसलिए बजट में इस बार कई बातों का ध्यान रखा गया है. इसके अलावा भी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें सरकार के आने वाले समय का प्लान दिखता है.
