MP कफ सिरप कांड: नागपुर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, 4 बच्चों की हालत गंभीर

Cough Syrup Case: कफ सिरफ कांड के बाद प्रशासन हरकत में हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर पहुंचकर पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना है, बताया जा रहा है कि अभी भी चार बच्चों की हालत गंभीर है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:06 PM IST
राजेंद्र शुक्ला पहुंचे नागपुर
राजेंद्र शुक्ला पहुंचे नागपुर

MP Cough Syrup News: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. अब तक इस घटना में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे अभी नागपुर में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए एमपी के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे. उन्होंने पीड़ित बच्चों का हालचाल जाना और उनके परिजनों से भी मुलाकात की है. इस दौरान राजेंद्र शुक्ला ने बताया 'वे नागपुर अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिले हैं, उनके मुताबिक 4 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक है, जबकि 1 बच्चे की तबीयत में सुधार देखने को मिला है.' डॉक्टरों को इस मामले में पूरी तरह से सर्तकता बरतने को कहा है. 

एमपी में 20 बच्चों की मौत 

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब तक 20 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं बाकी बच्चों को 24 घंटे डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है. आईएमए की हड़ताल की चेतावनी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर समुदाय से बात की है और उन्हें हड़ताल पर न जाने की अपील की है. हालांकि डॉक्टर समुदाय ने 1 घंटे का समय मांगा है और कहा है कि वे अपने प्रांतीय और राष्ट्रीय अध्यक्षों से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे. बता दें कि डॉक्टरों पर हुए एक्शन के बाद डॉक्टरों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, ऐस में एमपी में स्वास्थ्य संकट गहरा सकता था, ऐसे में सरकार ने डॉक्टरों से बातचीत करने की बात कही है. 

ये भी पढ़ेंः कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात

सरकार उठाएगी खर्चा 

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्होंने सभी बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की है और उन्हें हिम्मत रखने की बात कही है. क्योंकि सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है. बच्चों को बेहत इलाज दिलाने के लिए डॉक्टरों से भी चर्चा की गई है, इसके अलावा सरकार की तरफ से ही पीड़ित बच्चों के इलाज का खर्चा उठाया जाएगा. बच्चों के पूरी तरह से ठीक होने तक लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और सख्ती से काम किया जा रहा है. राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीएम मोहन यादव इस मामले में पूरी तरह से गंभीर और यह मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है. इसलिए मामले में दोषियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है. 

बता दें कि इस घटना में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं मध्य प्रदेश से लेकर कफ सिरप बनाने वाली तमिलनाडू की कंपनी तक एक्शन दिख रहा है. फिलहाल नागपुर में भर्ती 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ित बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए छिंदवाड़ा आएंगे. यह मामला गर्माता जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः बच्चों की मौत के बाद भी खिलवाड़, MP स्वास्थ्य विभाग ने की ऐसी लापरवाही; जिसकी किसी..

