1500 या 972 करोड़? डायल 112 घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सरकार ने दिया एक-एक हिसाब
भोपाल

1500 या 972 करोड़? डायल 112 घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सरकार ने दिया एक-एक हिसाब

Fact Check: एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 की जगह अब 112 कर दी है, जिसके लिए 1200 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं. जो गाड़ियां 30 से 40 लाख में आ जाती हैं, उन गाड़ियों को सरकार ने एक करोड़ से अधिक रकम में खरीदा है. 1200 गाड़ियां 1500 करोड़ में खरीदी गई हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:26 PM IST
1500 या 972 करोड़? डायल 112 घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सरकार ने दिया एक-एक हिसाब

Dial 112 Scam Fact Check: क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डायल 112 गाड़ियों के लिए 1500 रुपये खर्च किए? सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार ने 1200 गाड़ियों को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च किए. अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर सफाई दी है और सरकार ने डायल 112 के लिए स्कॉर्पियो खरीद में घोटाले के आरोपों का खंडन किया है. मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने फैक्ट चेक में पाया कि डायल 112 के तहत खरीदी गई गाड़ियों को लेकर दावा गलत है और सोशल मीडिया पर इसके जरिए लोगों को भ्रामित किया जा रहा है.

डाल 112 को लेकर क्या था दावा?

एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश सरकार पर स्कॉर्पियो खरीद में घोटाले के आरोप लगाए थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर व्यक्ति ने दावा किया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 की जगह अब 112 कर दी है, जिसके लिए 1200 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिसमें 600 स्कॉर्पियो और 600 बोलेरो खरीदी गई हैं. जो गाड़ियां 30 से 40 लाख में आ जाती हैं, उन गाड़ियों को सरकार ने एक करोड़ से अधिक रकम में खरीदा है. 1200 गाड़ियां 1500 करोड़ में खरीदी गई हैं.

गाड़ियां खरीदी नहीं, 5 साल के लिए किराए पर ली

इसका फैक्ट चेक करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि यह गाड़ियां खरीदी नहीं गई हैं, बल्कि सरकार की तरफ से किराए पर ली गई हैं. जनसंपर्क विभाग ने यह भी बताया कि डायल 112 का कुल टेंडर लगभग 972 करोड़ का है, न कि 1500 करोड़ रुपये. यह राशि 1 साल की नहीं, बल्कि 5 साल की अवधि के लिए है.

972 करोड़ रुपये में गाड़ियों के साथ क्या-क्या मिलेगा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए जनसंपर्क विभाग ने कहा, 'टेंडर की 972 करोड़ रुपये की इस राशि में सिर्फ गाड़ियों का किराया ही शामिल नहीं है, बल्कि 1200 एफआरवीएस (गाड़ियां) के संचालन, रखरखाव और लगभग 5000 कर्मचारियों का वेतन (719.75 करोड़ रुपये) भी है. इसके अलावा स्टेट कमांड सेंटर, डेस्कटॉप्स और 500 से अधिक कर्मचारियों का वेतन (78.5 करोड़ रुपए) शामिल है. इसमें आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर आदि) और उनका रखरखाव (174 करोड़ रुपए) भी शामिल है.'

जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी कि बोलेरो को 32 हजार रुपय प्रति महीना और स्कॉर्पियो गाड़ियों को 36 हजार रुपए प्रति महीना किराए पर लिया गया है. इस तरह कुल खर्च 5 साल के लिए 972 करोड़ रुपए प्रस्तावित है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

1500 या 972 करोड़? डायल 112 घोटाले पर हो गया बड़ा खुलासा, सरकार ने दिया एक-एक हिसाब
