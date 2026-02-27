Advertisement
MP में सरकारी कैलेंडर में अफ्रीकी इम्पाला की तस्वीर ने बढ़ाया सियासी पारा, दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा, कांग्रेस ने बताई बड़ी लापरवाही

MP Calendar Controversy: मध्यप्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर में प्रकाशित एक हिरण की तस्वीर को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. पूर्व मुख्ममंत्री दिग्विजय सिंह ने फोटो शेयर कर सरकार को घेर है. वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 05:02 PM IST
MP Calendar Controversy: मध्यप्रदेश सरकार के आधिकारिक वार्षिक कैलेंडर में प्रकाशित एक हिरण की तस्वीर को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व मुख्ममंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कैलेंडर की तस्वीर साक्षा करते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया है. दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस वन्य प्राणी की मौजूदगी न तो मध्यप्रदेश में है और न ही भारत में उसकी तस्वीर सरकारी प्रकाशन में कैसे शामिल की गई है.

दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कैलेंडर की फोटो शेयर की और मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग किया. उन्होंने लिखा कि, 'इम्पाला अफ्रीका से है और मध्य प्रदेश या भारत में नहीं पाया जाता है. उन्होंने सलाह दी कि सरकारी प्रकाशनों को तस्वीरें चुनते समय सोच-समझकर काम करें. यह पोस्ट वायरल हो गई और इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई.

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी उठाए सवाल 
कैलेंडर की तस्वीर में हिरणों का एक झुंड दिखाया गया है, जिसमें नर और मादा दोनों हैं, जिनके लंबे, घुमावदार सींग हैं. यह फोटो जनवरी के पेज पर है, जिसके नीचे मध्य प्रदेश सरकार का लोगो और हिंदी और इंग्लिश की तारीखें हैं. यह विवाद सिर्फ एक फोटो तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी प्रकाशन के लिए इमेज चुनने के प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करोड़ों रुपये के कैलेंडर में लोकल वाइल्डलाइफ के बजाय विदेशी जानवरों की फोटो शामिल करना प्रशासनिक लापरवाही दिखाता है. दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इसे एक बड़ी गलती बताया और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन में लीडर रहा है, फिर भी अधिकारी जमीन से कटे हुए हैं.

बीजेपी ने किया पलटवार

वहीं इस मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर  नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया है.  कांग्रेस ने इसे BJP सरकार की अनदेखी का प्रतीक बताया. इम्पाला अफ्रीका का मूल निवासी है और भारत में कहीं नहीं पाया जाता है. मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हजारों लोकल तस्वीरें होने के बावजूद, यह चूक न केवल मजाकिया है बल्कि राज्य की बायोडायवर्सिटी को भी कमजोर करती है.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर लगाया शीर्षासन, सब देखते रह गए

 

