भोपाल

बड़ी खुशखबरी! अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान, मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट

Bhopal News: भोपाल और गुवाहाटी के बीच सीधी फ्लाइट उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के दौरान ये जानकारी शेयर की है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:03 PM IST
Bhopal To Guwahati Direct Flight:  हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि भोपाल और गुवाहाटी के बीच जल्द ही सीधी उड़ान (डायरेक्ट फ्लाइट) शुरू होगी. असम के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से गुवाहाटी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की. दोनों राज्यों के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान
दरअसल,  मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपने दो दिवसीय असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री डॉ.हिमंत बिस्वा सरमा से  भेंट की. इस मुलाकात के दौरान भोपाल से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की गई, जो दोनों राज्यों के बीच पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी. मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि यह पहल न केवल आम यात्रियों के लिए सहूलियत बढ़ाएगी, बल्कि व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी नए अवसर खोलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि असम के कई उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हैं, और राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग देगी.

सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी
सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा- 'असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज गुवाहाटी स्थित उनके निवास पर सौजन्य भेंट की. इस अवसर पर दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग, निवेश की संभावनाओं और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में समन्वित प्रयास पर चर्चा हुई'. उन्होंने आगे लिखा कि 'भोपाल से गुवाहाटी तक सीधी विमान सेवा शुरू करने तथा दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी सार्थक चर्चा की'.

 

