/भोपाल से नोएडा का सफर हुआ आसान, मात्र इतने रुपये में शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए किराया और टाइमिंग

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Bhopal TO Noida Flight: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और नोएडा के बीच हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत 1 जुलाई से हो गई है. उम्मीद है कि इस नई सेवा से दोनों शहरों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि नोएडा से भोपाल पहुंची पहली फ्लाइट का भोपाल एयरपोर्ट पर पारंपरिक वॉटर कैनन सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया. यह नई सेवा दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाएगी और यात्रियों को यात्रा का एक तेज़ और सुविधाजनक विकल्प देगी.
पहले दिन 41 यात्री पहुंचे भोपाल
नोएडा से भोपाल के लिए पहली उड़ान में कुल 41 यात्री आए, जबकि 12 यात्री भोपाल से नोएडा के लिए रवाना हुए. शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट 6E-7653 शाम 5:20 बजे नोएडा से उड़ान भरती है और शाम 6:50 बजे भोपाल पहुंचती है. वहीं वापसी की फ्लाइट 6E-7654 शाम 7:10 बजे भोपाल से रवाना होती है और रात 9:25 बजे नोएडा पहुंचती है.
72 सीटर एटीआर-₹4,600 किराया
इंडिगो इस रूट पर 72 सीटों वाला ATR विमान चला रही है. अभी एक तरफ का किराया लगभग ₹4,600 है. यह नई फ्लाइट सर्विस भोपाल और दिल्ली-NCR/नोएडा इलाके के बीच बिजनेस, टूरिज्म, पढ़ाई और सरकारी कामों के लिए आने-जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक होगी. इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा पहले के मुकाबले आसान और कम समय लेने वाली हो जाएगी.
यात्रियों को होगी सुविधा
भोपाल से नोएडा के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रियों के पास अब दिल्ली-NCR क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया और सुविधाजनक विकल्प है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए, यात्री आसानी से अलग-अलग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जगहों के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकेंगे. यह बिजनेस प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट यात्रियों और अक्सर हवाई यात्रा करने वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा. एयर इंडिया पहले से ही भोपाल-दिल्ली रूट पर दो और इंडिगो तीन रेगुलर फ़्लाइट्स चलाती है. नोएडा के लिए नई सीधी सेवा यात्रियों को ज्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी, बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत जैसे फायदे देती है.
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