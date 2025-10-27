Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2977168
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP से गोवा का सफर होगा आसान, 28 अक्टूबर से मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, जानिए टाइमिंग

Bhopal to Goa Flight: मध्य प्रदेश से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब एमपी से गोवा के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू हो रही है, जिससे यात्रियों को बार-बार फ्लाइट नहीं बदलना पड़ेगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल से गोवा के लिए सीधी प्लाइट शुरू होगी
भोपाल से गोवा के लिए सीधी प्लाइट शुरू होगी

Bhopal Goa Direct Flight: भोपाल से अब गोवा जाना आसान होने वाला है, क्योंकि एमपी की राजधानी भोपाल से अब गोवा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है. भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है. विंटर शेड्यूल के तहत यह डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी, इसके अलावा दिल्ली और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानों की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी. यानि ठंड में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है. भोपाल गोवा फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. 

गोवा प्लाइट का शेड्यूल

राजाभोज एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, नए शेड्यूल के अनुसार, गोवा के अलावा अन्य कई शहरों के लिए भी अतिरिक्त फ्लाइट सेवाएं इस सीजन में शुरू की जाएंगी. जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा. क्योंकि अभी तक भोपाल से गोवा के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू नहीं थी, लेकिन अब यात्रियों को भोपाल से दूर नहीं जाना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने MP के दो दिग्गज नेता, जबरदस्त डिमांड

भोपाल-गोवा फ्लाइट की टाइमिंग 

भोपाल से गोवा के बीच 28 अक्टूबर से इंडिगो की सीधी उड़ान 28 अक्टूबर से दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी और 3 बजकर 20 मिनट पर गोवा के लिए रवाना होगी. यात्रियों की मांग को देखते हुए यह फ्लाइट सेवा शुरू की गई है, जिससे अब बीच में कोई फ्लाइट नहीं बदलनी होगी. इसी तरह उड़ान संख्या 6E-7594 हैदराबाद से शाम 6 बजकर 55 मिनट पर रवाना होकर रात 9:00 बजे भोपाल पहुंचेगी, जबकि भोपाल से रात 9 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरेगी और रात 11 बजकर 30 मिनट पर हैदराबाद पहुंचेगी. 

दुबई की मांग 

नई उड़ान के शुरू होने से भोपाल-हैदराबाद रूट पर अब दो फ्लाइट्स की सुविधा यात्रियों को मिलेगी. विंटर सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां कई अन्य शहरों के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने की तैयारी में हैं. हालांकि, फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस ने दुबई के लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की घोषणा नहीं की है. बता दें इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से इंडिगो पहले से ही दुबई के लिए सीधी उड़ान संचालित कर रही है. भोपाल से भी इस रूट पर कनेक्टिविटी की मांग लंबे समय से की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal to goa flightBhopal Goa Direct Flightbhopal flight

Trending news

mp news
सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें
mp news
देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह
mp news today
MP News Today: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़ें 27 अक्टूबर की बड़ी खबरें
damoh news
चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान
ratlam news
घर में घुसे चोर...खाना खाया, बीयर पी, फिर लाखों का माल लेकर फरार;जांच में जुटी पुलिस
mp news
जल्दी करें! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब,बस कुछ दिन बाकी
guna news
MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, फाड़े कपड़े
Coldrif cough syrup case
जहरीला कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का MR गिरफ्तार, जांच जारी
bastar news
फिर सनातन की तरफ वापसी! 25 साल बाद पूरे परिवार ने अपना मूल धर्म, हुआ भव्य स्वागत
seoni crime news
एकतरफा प्यार बना काल! प्रेमी ने प्रेमिका के पति को उतारा मौत के घाट; अब गांव में...