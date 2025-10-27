MP से गोवा का सफर होगा आसान, 28 अक्टूबर से मिलेगी डॉयरेक्ट फ्लाइट, जानिए टाइमिंग

Bhopal Goa Direct Flight: भोपाल से अब गोवा जाना आसान होने वाला है, क्योंकि एमपी की राजधानी भोपाल से अब गोवा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है. भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है. विंटर शेड्यूल के तहत यह डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी, इसके अलावा दिल्ली और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानों की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी. यानि ठंड में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है. भोपाल गोवा फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

गोवा प्लाइट का शेड्यूल

राजाभोज एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, नए शेड्यूल के अनुसार, गोवा के अलावा अन्य कई शहरों के लिए भी अतिरिक्त फ्लाइट सेवाएं इस सीजन में शुरू की जाएंगी. जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा. क्योंकि अभी तक भोपाल से गोवा के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू नहीं थी, लेकिन अब यात्रियों को भोपाल से दूर नहीं जाना होगा.

भोपाल-गोवा फ्लाइट की टाइमिंग

भोपाल से गोवा के बीच 28 अक्टूबर से इंडिगो की सीधी उड़ान 28 अक्टूबर से दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेगी और 3 बजकर 20 मिनट पर गोवा के लिए रवाना होगी. यात्रियों की मांग को देखते हुए यह फ्लाइट सेवा शुरू की गई है, जिससे अब बीच में कोई फ्लाइट नहीं बदलनी होगी. इसी तरह उड़ान संख्या 6E-7594 हैदराबाद से शाम 6 बजकर 55 मिनट पर रवाना होकर रात 9:00 बजे भोपाल पहुंचेगी, जबकि भोपाल से रात 9 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरेगी और रात 11 बजकर 30 मिनट पर हैदराबाद पहुंचेगी.

दुबई की मांग

नई उड़ान के शुरू होने से भोपाल-हैदराबाद रूट पर अब दो फ्लाइट्स की सुविधा यात्रियों को मिलेगी. विंटर सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां कई अन्य शहरों के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने की तैयारी में हैं. हालांकि, फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस ने दुबई के लिए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की घोषणा नहीं की है. बता दें इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से इंडिगो पहले से ही दुबई के लिए सीधी उड़ान संचालित कर रही है. भोपाल से भी इस रूट पर कनेक्टिविटी की मांग लंबे समय से की जा रही है.

