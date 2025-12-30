रेल यात्रियों की मौज, भोपाल से झारखंड और UP सीधी चलेगी ट्रेन, दो नई ट्रेनों को हरी झंडी

Bhopal News: ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. भोपाल और झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है. दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है. एक भोपाल से धनबाद और दूसरी भोपाल से चोपन तक.
Railway News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रा करने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए एक सौगात सामने आई है. रेल मंत्रालय ने भोपाल से दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है. भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस और भोपाल-चोपन एक्सप्रेस. इस कदम से इन राज्यों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है.
भोपाल से झारखंड और यूपी की सीधी रेल कनेक्टिविटी
दरअसल, भोपाल से झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है. इसके लिए दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है. एक भोपाल से धनबाद और दूसरी भोपाल से चोपन. यह ट्रेन भोपाल से सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को और धनबाद से रविवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी.
भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस (11631/11632)
यह ट्रेन हर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात 8:55 बजे भोपाल से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:30 बजे धनबाद पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस हर रविवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7:00 बजे धनबाद से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे भोपाल पहुंचेगी. यह ट्रेन धनबाद के औद्योगिक शहर को भोपाल से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी.
भोपाल-चोपन एक्सप्रेस (11633/11634)
उत्तर प्रदेश के चोपन जाने वाली यह ट्रेन हर रविवार को रात 8:55 बजे भोपाल से रवाना होगी और सोमवार सुबह 10:50 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में चोपन-भोपाल एक्सप्रेस सोमवार शाम 5:10 बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह 7:00 बजे भोपाल वापस पहुंचेगी.
यात्रियों को मिलेगा लाभ
इन ट्रेनों के चलने से छात्रों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें पहले कनेक्टिंग ट्रेनों या ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था. यह नई सर्विस भोपाल स्टेशन पर पैसेंजर ट्रैफिक को मैनेज करने और उत्तर-पूर्व की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने में एक मील का पत्थर साबित होगी.
