भोपाल में मदरसे के सामने पार्किंग को लेकर विवाद, हिंदू भाई-बहन के साथ मुस्लिम समुदाय ने की मारपीट, युवती के उखाड़े बाल

Bhopal News: भोपाल के कल्पना नगर इलाके में एक मदरसे के सामने पार्किंग को लेकर हुआ विवाद हिंसक हो गया. एक हिंदू युवक और उसकी बहन के साथ मारपीट की गई. युवती के बाल खींचे गए और उसके भाई को सिर में गंभीर चोट लगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:59 PM IST
Bhopal Kalpana Nagar Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी पुलिस स्टेशन इलाके के कल्पना नगर में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. पीड़िता के मुताबिक कुछ ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों ने एक मदरसे के सामने स्कूटी पार्क करने के लिए पैसे मांगे. जब युवती ने पैसे देने से मना किया, तो उस पर और उसके भाई पर हमला किया गया. युवती के बाल खींचे गए, उसकी सोने की चेन छीन ली गई और उसका आईफोन तोड़ दिया गया, जबकि उसके भाई को सिर में गंभीर चोटें आईं. पीड़ित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके न्याय की गुहार लगाई है.

सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए- पीड़िता
पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि 'एक आवाज देने पर वहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. हम यहां पढ़ने आए थे, लेकिन हमारे साथ मारपीट की गई. उस दिन हमारी जान भी जा सकती थी. हम बस वहां खड़े थे, और उन्होंने हम पर हमला कर दिया. उन्होंने हमारी सोने की चेन छीन ली और हमारा आईफोन तोड़ दिया. हमें मदरसे से कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमें उन लोगों से डर लगता है जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की. औरतों ने हमारे भाई के खिलाफ झूठा POCSO केस करने की धमकी दी. हमारे लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है'.

यह भी पढ़ें: इश्क का अंजाम! भोपाल के युवक के साथ राजस्थान में हैवानियत, शराब की बोतल में पिलाई पेशाब

मदरसा संचालिका का बयान
दूसरी ओर, इस मामले में मदरसा संचालिका रुशदा इम्तियाज  ने कहा कि इस मारपीट के मामले से मदरसे का कोई लेना-देना नहीं है. जिन्होंने यह हरकत की है, उनका कोई कौम नहीं है. हालांकि मदरसे के सामने एक लड़की और उसके साथियों के साथ मारपीट होने की खबरें आई हैं.

सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश
अब इस मामले में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि 'मदरसों की आड़ में की जाने वाली ऐसी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मदरसों में इस तरह के लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, यह जांच का विषय है. सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए. सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.'

