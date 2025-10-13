Advertisement
MP में 20 या 21 अक्टूबर, दिवाली की छुट्टी किस दिन? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद

Diwali Holiday 2025: मध्य प्रदेश में दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर को रहेगी और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी होगी. इस दौरान पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी रहेगी. 2 दिन बैंकों में भी काम नहीं होंगे.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:46 AM IST
Diwali 2025 Calendar: दिवाली के मौके पर पूरे देश में सरकारी अवकाश रहता है, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर कंफ्यूजन है कि इसकी छुट्टी 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को है? मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली की छुट्टी (Diwali Holiday 2025) 20 अक्टूबर को रहेगी और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी होगी. इस मौके पर पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों के अलावा स्कूल-कॉलेजों  और बैंकों में भी छुट्टी रहेगी. बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:45 बजे शुरू होकर अगले दिन यानी 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:50 बजे खत्म हो रहा है. ऐसे में इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और कार्तिक अमावस्या का दान-स्नान 21 अक्टूबर को होगा.

दिवाली की छुट्टी पर क्या-क्या रहेगा बंद?

मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर 20 अक्टूबर और गोवर्धन पूजा पर 21 अक्टूबर को सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी स्कूलों और कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी इस दिन छुट्टी रहेगी. दिवाली के मौके पर ज्यादातर प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे. इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा की छुट्टी सोमवार और मंगलवार को है. ऐसे में लोग लंबी छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले 18 और 19 अक्टूबर को शनिवार और रविवार है.

मध्य प्रदेश में बैंक कितने दिन रहेंगे बंद?

मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में भी 2 दिनों की छुट्टी रहेगी. बता दें कि बैंकों की छुट्टी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है और आरबीआई ने इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी दी है. इसके अलावा 19 अक्टूबर को रविवार है तो इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे. यानी मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे. जबकि, 18 अक्टूबर को महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंकों की छुट्टी नहीं होगी और सभी बैंकों में तय समय के अनुसार काम होंगे.

क्या मध्य प्रदेश में रहेगी भाई दूज की छुट्टी?

मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 23 अक्टूबर को भाईदूज पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा. इसके अलावा 27 अक्टूबर को छठ पूजा और 28 अक्टूबर को भगवान सहस्‍ त्रबाहु जयन्‍ती पर भी ऐच्छिक अवकाश रहेगा. बता दें कि एमपी सरकार के वार्षिक कैलेंडर में साल 2025 में कुल 22 सार्वजनिक छुट्टियां और 68 ऐच्छिक छुट्टियां दी गई हैं. सार्वजनिक छुट्टियों पर सभी सरकारी ऑफिस के अलावा स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं. वहीं, ऐच्छिक छुट्टियों में से 3 छुट्टियां प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को उनकी इच्छानुसार दी जाती हैं.

MP Today Live: भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर्स,पढें बड़ी खबर
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं
MSME सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन यादव, एक क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़
आलू के चिप्स के नीचे छिपा रखा था नशे का जखीरा, CBN की सूझबूझ से फेल हुई चाल
यात्रियों के मजे ही मजे! नई दिल्ली स्टेशन की तरह भोपाल में भी मिलेगी ये खास सुविधा
दिवाली पर भोपाल में ट्रैफिक कंट्रोल प्लान, इन बाजारों में वाहनों की NO-ENTRY
प्यार करते हो तो जहर खाकर दिखाओ! प्रेमिका के घरवालों ने मांगा मोहब्बत का सबूत, फिर..
खतरे में एमपी के शिक्षकों की नौकरी! 1000 टीचरों को नोटिस भेजकर 3 दिन में मांगा जवाब
यूपी की लेडी गैंग ने मध्य प्रदेश में मचाया आतंक, पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा