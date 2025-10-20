Advertisement
MP में दिवाली की धूम: बाजार हुए गुलजार, खरीददारी के लिए उमड़ेगी भीड़, जानिए शुभ मुहूर्त

Happy Diwali: मध्य प्रदेश में दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. सुबह से ही शुभ मुहूर्त में लोगों ने खरीददारी शुरू कर दी है. बाजारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट बना हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:51 AM IST
दिवाली की धूम
दिवाली की धूम

Happy Diwali 2025: दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश में भी बाजारों में भीड़ बढ़ गई है. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत एमपी के सभी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पटाखे, दीपक, सजावट का सामान लेने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. वहीं ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावट और कपड़ों की दुकानों पर भी अच्छी खरीददारी होने की उम्मीद है, आज मध्य प्रदेश में खरीददारी का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाने की उम्मीद है. क्योंकि बाजारों में इस बार हर चीज की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. मिठाई की डिमांड भी मार्केट में बढ़ गई है. वहीं दिवाली के आयोजन को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट बना हुआ है. सभी शहरों में पुलिस बल तैनात किया गया है और अलर्ट जारी है.

दिवाली का शुभ मुहूर्त

दिवाली पूजन के लिए पंचांगों में शुभ मुहूर्त बताए हैं. आज दिवाली पूजन के लिए शाम को 7 बजकर 8 मिनट से 8 बजकर 18 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त है. यह प्रदोष काल माना जाता है, यह समय दीपावली पूजन के लिए विशेष रूप से शुभ बताया जाता है. वहीं दुकानों और वाहनों की पूजा का समय भी शाम 7 बजे से रात 8.45 तक चलेगा. दिवाली का मुख्य उत्सव 20 अक्टूबर 2025 शाम को पूरा करने योग्य समय में प्रस्तावित है. 

बाजारों में भीड़

मध्य प्रदेश में बाजारों में भीड़ उमड़ रही है. भोपाल में न्यू मार्केट, एमपी नगर, चौक बाजार और बिट्टन मार्केट जैसे इलाकों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है. वहीं इंदौर में भी राजवाड़ा, पलासिया, मांगलिया डिपो, क्लॉथ मार्केट, रीजनल पार्कसमेत सभी बाजारों में भीड़ उमड़ेगी. इसके अलावा भोपाल नगर निगम समेत आज कई शहरों में निगम अमला 24 घंटे ड्यूटी करेगा. क्योंकि पटाखों की स्थिति को देखते हुए फायर स्टेशन समेत दमकल वाहन अलर्ट पर रहेंगे. शहर के सभी प्वाइंट अलर्ट कर लिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में रहने की उसे तुरंत निपटा जाए.

दीपों से सजेंगे शहर

दीपावली के मौके पर सभी शहर दीपों से सजेंगे. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. लोगों ने अपने घर दुकान सजा लिए हैं, वहीं सरकारी संस्थानों और सभी जगहों पर भी दिवाली की पूजन होगी. ऐसे में दिवाली को लेकर मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल बना हुआ है. जहां बाजारों से लेकर लोगों के घरों तक में भारी भीड़ दिख रही है.

