डॉग लवर ने 3 महिलाओं पर किया जानलेवा हमाला, कॉलनी से आवारा कुत्तों के हटाए जाने पर भड़का था आरोपी; चला दी धारदार तलवार

Bhopal news: मध्य प्रदेश के भोपाल से ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी हैरान कर देगा. यहां एक डॉल लवर ने अपने कुछ साथियों के साथ तीन महिला पर तलवार से वार कर दिया है. महिलाओं ने सोसाइटी में घूम रहे आवारा कुत्तों पर आपत्ति जताई था जिसके बाद से इस डॉग प्रेमी का दिमाग सनका, उसने अपने साथियों को इसकी जानकारी दी और तीन महिलाओ पर तलवार से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया है.

डॉग लवर का आतंक

मामला भोपाल के अयोध्या नगर श्रवण कांता कॉलोनी का है. यहां सोसाइटी में कुछ आवारा कुत्ते घूमा करते थे जो कई बार आने-जाने लोगों पर अटैक भी किया करते थे. इससे परेशान होकर एक महिला पति सुरेंद्र ठाकुर ने सोसाइटी में घूम रहे इन कुत्तों की जानकारी दी. शिकायत मिलने के बाद नगर निगम इन कुत्तों को सोसाइटी से उठा ले गई. ये बात सोसाइटी में रह रहे डॉग प्रेमी अशोक चौहान को बुरी लगी उसने कुत्तों को छुड़वा लिया और दोबारा कॉलोनी में खुला छोड़ दिया गया और फिर यहीं से सारा बखेड़ा शुरू हुआ.

महिलाओं ने किया विरोध

कॉलनी की महिलाएं और सुरेंद्र के परिवार को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने जमकर इस बात का विरोध किया. इस पर आरोपी अशोक की साथी महिला ने अभद्रता करनी शुरू कर दी. महिलाओं ने जब फिर से विरोध किया तो अशोक का दिमाग सनका और वो अंदर से तलवार लेकर बाहर आया. अशोक के साथ उसके कुछ साथी भी थे. अशोक और उसके साथियों ने पूरे कॉलनी वालों को धमकाना शुरु किया और तीन महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया.

अस्पताल में भर्ती महिलाएं

जख्मी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है जिसके बाद आरोपी अशोक चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपी और उसके साथियों की गिरफ्तारी की जाएगी. अब सवाल ये उठता है कि, क्या आज के समय में स्ट्रीट डॉग के खिलाफ आवाज उठाना इतना बड़ा जुर्म है कि आप पर जानलेवा हमला कर दिया जाए. ? क्या इस दिन के लिए ही डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ती जताई थी? क्या लोगों की सुरक्षा के खातिर आवार कुत्तों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना कोई जुर्म है? इस मामले के बाद से यही कहा जा सकता है कि गलियों में जितने आवार कुत्तों के आंतक नहीं बढ़ रहे उससे ज्यादा डॉग लवर्स ने दहशत मचा रखी है! रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप

