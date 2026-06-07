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Domestic LPG Cylinder Price In MP: मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में आम उपभोक्ताओं और खासकर घर संभालने वाली महिलाओं के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. राज्य में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी की गई है. तेल कंपनियों की ओर से बढ़ाई गई ये नई कीमतें आज 7 जून से पूरे राज्य में लागू हो गई हैं, जिससे अब उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.
MP के बड़े शहरों में LPG गैस सिलेंडर का नया रेट
कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी भोपाल में LPG सिलेंडर की कीमत ₹918.50 से बढ़कर ₹947.50 हो गई है. राज्य के पांच बड़े शहरों में ग्वालियर में कीमतें सबसे ज्यादा हैं, जहां दाम ₹1,000 का आंकड़ा पार करके ₹1,025 तक पहुंच गए हैं. इसके अलावा उज्जैन में ग्राहकों को अब एक सिलेंडर के लिए ₹1,001 चुकाने होंगे. वहीं, इंदौर में नई कीमत ₹970 और जबलपुर में ₹919 तय की गई है.
तीन महीने में दूसरी बार बढ़े दाम
बता दें कि पिछले तीन महीनों में घरेलू LPG की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले 7 मार्च को गैस सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी की गई थी. लगातार बढ़ती कीमतें मध्यम-वर्गीय और कम आय वाले परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि खाना पकाने वाली गैस की बढ़ती लागत से घर का बजट प्रभावित हो रहा है और महंगाई का बोझ और बढ़ रहा है.
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