भोपाल में बारिश के लिए गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन, इंद्रदेव को रिझाने का अनोखा टोटका

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भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान बारिश की भारी कमी ने आम लोगों और किसानों की चिंता बढ़ा दी है. भीषण उमस और बढ़ते तापमान से परेशान लोगों ने बारिश के देवता को खुश करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. जो अब चर्चा का विषय बन गई है. शुक्रवार को राजधानी के कुछ निवासियों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर बारिश के लिए प्रार्थना की. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के प्रतीकात्मक उपायों से वर्षा के देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश की संभावना बनती है.
बारिश के लिए गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन
दरअसल, भोपाल के लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. जुलाई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास बारिश नहीं हुई है. ऐसे में भगवान इंद्र को खुश करने और अच्छी बारिश की कामना के लिए, स्थानीय लोगों ने पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित एक अनोखा टोटका किया. कुछ लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए और भगवान इंद्र से भरपूर बारिश के लिए प्रार्थना की. माना जाता है कि ऐसे प्रतीकात्मक कार्यों से वर्षा के देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है. इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा और इसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. जहां कई लोगों ने इसे एक पुरानी परंपरा और आस्था का हिस्सा माना, वहीं दूसरों ने इसे केवल एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में देखा.
देखने के लिए जमा हो गई भीड़
इस घटना ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा और मौके पर भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग इसे पुरानी परंपरा और गहरी आस्था का प्रतीक मानते हैं. कई लोग तो गधों के लिए 'गुलाब जामुन पार्टी' देखकर हैरान भी रह गए.
गर्मी से लोग परेशान
मौजूदा हालात की बात करें तो राज्य में लगातार तीसरे दिन भी कोई खास बारिश नहीं हुई है. बुधवार को तेज धूप और उमस ने गर्मी के मौसम की याद दिला दी. आंकड़ों के अनुसार बारिश की कमी बढ़ती जा रही है. मंगलवार को जो कमी औसत से 7 प्रतिशत कम थी, वह बुधवार तक बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई. इसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है. फिलहाल, सबकी नजरें मानसून की वापसी पर टिकी हैं और लोग जल्द ही बारिश की उम्मीद कर रहे हैं.
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