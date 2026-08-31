/MP में प्राथमिक शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर! DPI ने नियुक्ति पत्र आज ही जारी करने का दिया आदेश, 7 दिनों के भीतर होगी ज्वाइनिंग

आदेश में क्या कहा गया

इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों को आज ही अपनी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके उन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड करना होगा और तुरंत DPI को सूचित करना होगा. साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के नतीजों और साथ में दी गई सूची के आधार पर चुने गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति आदेश आज ही जारी किए जाएं और निदेशालय को इसकी जानकारी दी जाए. जिन जिलों में 200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां पोर्टल पर अपलोड करते समय किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए नियुक्ति आदेश दो या उससे ज्यादा हिस्सों में (विकास खंड के आधार पर) जारी किए जाने चाहिए. जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पक्का करना होगा कि जारी किए गए नियुक्ति आदेश आज ही उनकी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके 'पोर्टल 3.0' पर अपलोड कर दिए जाएं.