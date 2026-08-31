/MP में प्राथमिक शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर! DPI ने नियुक्ति पत्र आज ही जारी करने का दिया आदेश, 7 दिनों के भीतर होगी ज्वाइनिंग

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मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी किए हैं. DPI ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2025 के नतीजों के आधार पर चयनित प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज ही नियुक्ति आदेश जारी करें. साथ ही, उनसे यह भी कहा गया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद वे DPI को इसकी सूचना दें.
7 दिनों के भीतर होगी ज्वाइनिंग
DPI के आदेशों के अनुसार, जिन जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 200 से ज्यादा है, वहां नियुक्ति आदेश दो या उससे ज्यादा अलग-अलग बैच में जारी किए जाने चाहिए. इसका मकसद नियुक्ति पोर्टल पर आदेश अपलोड करते समय आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करना है. जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को अनिवार्य रूप से पोर्टल 3.0 पर अपलोड करें. इसके बाद, चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे. स्कूल आवंटन के बाद संबंधित उम्मीदवारों को सात दिनों के भीतर अपने आवंटित स्कूलों में जॉइन करना होगा. करीब 7 हजार पदों पर जॉइनिंग होनी है.
आदेश में क्या कहा गया
इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों को आज ही अपनी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके उन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड करना होगा और तुरंत DPI को सूचित करना होगा. साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के नतीजों और साथ में दी गई सूची के आधार पर चुने गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति आदेश आज ही जारी किए जाएं और निदेशालय को इसकी जानकारी दी जाए. जिन जिलों में 200 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां पोर्टल पर अपलोड करते समय किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए नियुक्ति आदेश दो या उससे ज्यादा हिस्सों में (विकास खंड के आधार पर) जारी किए जाने चाहिए. जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पक्का करना होगा कि जारी किए गए नियुक्ति आदेश आज ही उनकी लॉगिन ID का इस्तेमाल करके 'पोर्टल 3.0' पर अपलोड कर दिए जाएं.
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