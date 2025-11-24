फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 तैयार, लागू होते ही MP में क्या-क्या बदल जाएगा; जानें नए नियमों की पूरी जानकारी

Fire And Emergency Services Act 2025: मध्यप्रदेश में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. नए कानून के ड्राफ्ट के मुताबिक अब 15 मीटर से ऊंची सभी इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. बिना इसके बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा.

इसके साथ ही शादी, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के पंडालों में अब अग्निरोधी कपड़ा अनिवार्य होगा, यानी ऐसे मटेरियल का कपड़ा इस्तेमाल करना होगा जो जल्दी आग न पकड़े. वहीं, पंडालों और बड़े आयोजनों की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालते हुए उन्हें 'सेल्फ रेगुलेटरी' घोषित किया गया है. लापरवाही बरतने पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा.

लापरवाही पाए जाने पर जाना होगा जेल

इस एक्ट के लागू होने से जहां आग की घटनाओं पर पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा, वहीं लापरवाही पाए जाने पर जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है. प्रदेश सरकार ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का कमिश्नर ही फायर सर्विस के कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालेगा. इसके साथ ही एक अनुभवी अधिकारी को डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो कमिश्नर के अधीन रहकर फायर सर्विस का संचालन देखेगा.

पुलिस थानों की तर्ज पर स्थापित होगा फायर स्टेशन

फायर स्टेशनों की संरचना भी पुलिस थानों की तर्ज पर की जाएगी. आबादी, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यावसायिक इलाकों की जरूरतों को देखते हुए नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. हर स्टेशन के कार्य क्षेत्र की सीमा तय होगी, ताकि आग लगने की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. यहां डिप्टी फायर ऑफिसर या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी की तैनाती अनिवार्य होगी.

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

अब किसी भी बड़े भवन को फायर सेफ्टी मानकों से बच निकलना मुश्किल होगा. नए प्रावधानों के तहत 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा. यही नियम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, फैक्टरी और गोदाम जैसी इमारतों पर भी लागू होगा.

बड़े आयोजनों के पंडालों के लिए नए नियम

इस एक्ट के तहत शादी, मेला और धार्मिक आयोजनों में लगाए जाने वाले पंडालों को 'सेल्फ-रेगुलेटरी' घोषित कर दिया गया है. इसका मतलब है कि सुरक्षा और फायर सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर आयोजक की होगी. आयोजकों को अग्निरोधी कपड़े का इस्तेमाल करना होगा, पर्याप्त चौड़े प्रवेश-निकास द्वार के साथ ही अन्य नियमों का ध्यान रखना होगी.

