Bhopal News: DRI की बड़ी कार्रवाई, भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार
MP News: डीआरआई ने भोपाल में 92 करोड़ रुपये की अवैध मेफेड्रोन (एमडी) बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:47 PM IST
Bhopal Latest News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीआरआई ने जगदीशपुर में एक गुप्त रूप से चल रही अवैध मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान 92 करोड़ रुपये मूल्य की 61.2 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद किया गया. इस कार्रवाई में ड्रग्स बनाने वाले एक केमिस्ट समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. ये आरोपी मुंबई, सूरत, यूपी और भोपाल से जुड़े हैं. यह कार्रवाई ऑपरेशन "क्रिस्टल ब्रेक" के तहत की गई है.

भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़
दरअसल, ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत डीआरआई ने भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) में चोरी-छिपे चल रही एक अवैध दवा फैक्ट्री पर छापा मारा. इस कार्रवाई में 61.2 किलो मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स, 541.53 किलो केमिकल और 92 करोड़ रुपये कीमत का कच्चा माल बरामद किया गया. सिंडिकेट के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट और हवाला नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल हैं. आरोपी मुंबई, सूरत और यूपी में फैले नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे. पुलिस अब सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय लिंक खंगाल रही है.

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में छापे
इस ऑपरेशन में सूरत और मुंबई पुलिस ने डीआरआई का साथ दिया. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में छापेमारी की गई. इस दौरान सिंडिकेट के सात बड़े गुर्गे गिरफ्तार किए गए. फैक्ट्री से 541.53 किलोग्राम केमिकल और कच्चा माल बरामद किया गया. मेफेड्रोन बनाने वाले केमिस्ट समेत दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया. कार्टेल का एक अहम सदस्य यूपी के बस्ती से पकड़ा गया जो मुंबई से भोपाल कच्चे माल की सप्लाई का काम देख रहा था. मुंबई में दो सप्लायर और ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया. सूरत और मुंबई से हवाला के जरिए भोपाल पैसा भेजा जा रहा था. गिरफ्तार सभी सात आरोपी एक विदेशी ड्रग किंगपिन के इशारे पर काम कर रहे थे.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी

