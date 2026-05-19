सावधान! भोपाल में 20 मई को मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, पहले खरीद लें जरूरी दवाएं

MP Strike News: देशभर में दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी और कॉरपोरेट कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. केंद्र सरकार पर लगातार मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है. वहीं, संगठन का दावा है कि देशभर के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और दवा वितरक इस बंद में शामिल होंगे, जबकि इससे जुड़े करीब 5 करोड़ लोगों की आजीविका दांव पर लगी हुई है.

वहीं मध्य प्रदेश में भी दवा दुकानों की हड़ताल जारी रहेगी. मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी भोपाल में 3 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. AIOCD के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे. वहीं इसको लेकर भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ ने बताया कि जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यवसायी इस आंदोलन का समर्थन करेंगे. इसको लेकर 20 मई को अपनी दुकानें बंद रखेंगे. एसोसिएशन का कहना है कि यह मुद्दा सीधे आम लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है. उनकी तरफ से कहा गया है कि घर-घर पहुंच रही ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर कोई भी स्पष्ट सिस्टम नहीं है. इस लिए यह काफी गंभीर विषय है.

मरीजों की जान के लिए जोखिम

एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन दवा व्यापार की आड़ में नकली, एक्सपायरी और गलत दवाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है. उन्होंने भोपाल की जनता से इस बंद के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है. इसके अलावा, नागरिकों से भी अपील की है. कि वे 20 मई से पूर्व ही अपनी नियमित उपयोग की आवश्यक दवाओं का इकट्ठा कर लें. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स को इस बंद से मुक्त रखा गया है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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