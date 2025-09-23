राजस्थान से MP में हो रही थी ड्रग्स की सप्लाई, भोपाल में पकड़े गए तस्करों ने किया खुलासा

MP News: भोपाल में एमडी ड्रग पर फिर बड़ी जानकारी सामने आई है. भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने शनिवार को आगर-मालवा जिले से आने वाले ड्रग पैडलर किफायतुल्लाह को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जबकि उसके मोबाइल फोन में एमडी ड्रग की खरीद-फरोख्त की जानकारी भी मिली है, जहां ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर किया गया था, किफायतुल्लाह ने 56.96 ग्राम एमडी ड्रग राजस्थान के दुधालिया गांव में रहने वाले टीका लाला जिसका नाम इमरान है, उससे खरीदी थी, बताया जा रहा है कि राजस्थान से ही बड़ी मात्रा में ड्रग्स मध्य प्रदेश में आ रही है. इस मामले में किफायतुल्लाह के दामाद अरबाज खान की भी गिरफ्तारी हुई है जो इंदौर जेल में बंद है. उसे नारकोटिक्स विभाग ने पकड़ा था. ऐसे में एमडी ड्रग की तस्करी के तार राजस्थान से जुड़ते नजर आ रहे हैं.

भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

बताया जा रहा है किफायतुल्लाह ने राजस्थान के टीका लाला से ड्रग्स खरीदी थी, जिसे वह अपने पुराने ग्राहकों को देने के लिए भोपाल आया था, शुक्रवार को उसने भोपाल में मंजूर नाम के शख्स को 3.30 ग्राम एमडी ड्रग्स दी थी, वहीं मंजूर ने भी यह ड्रग्स आगे बेचकर उसे पैसे देने की बात कही थी, उसके बाद वह अफजल को एमडी ड्रग्स देने आया था, जहां अफजल ने उसे पैसा ऑनलाइन देने की बात कही थी, इस दौरान भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए किफायतुल्लाह, मंजूर और अफजल को गिरफ्तार कर लिया है, मामले में तीनों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि नारकोटिक्स एक्ट के तहत ही यह कार्रवाई हुई है.

53.66 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला

भोपाल के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को पुलिस को अहम सूचना मिली थी, जिसमें भोपाल के शाहजहांनाबाद में दो बाइक सवारों की एमडी ड्रग्स लाने की जानकारी मिली थी, ऐसे में पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी करते हुए तस्करों को धरदबोचा. तीनों ने लोबर पहन रखा था, जिनकी जेब में ड्रग्स रखी हुई थी. पुलिस को अफजल के पास से 22.45 ग्राम और किफायतुल्लाह के पास से 31.21 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर बरामद हुआ था. यानि पुलिस को दोनों के पास से 53.66 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला था.

राजस्थान से जुड़े हैं तार

पुलिस की पूछताछ में भोपाल के अफजल खान ने बताया कि वह दो से तीन बार ड्रग्स अरबाज से खरीद चुका था, अफजल ने खुद को किफायतुल्लाह का दामाद बताया था. तीनों ड्रग्स को बेचने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वहीं मंजूर खान भोपाल में रेपिडो चलाता है जो इसी काम की आड़ में ड्रग्स बेचता था. इस मामले के तार राजस्थान से जुड़े हैं, ऐसे में पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि इस मामले में किसी अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा भी हो सकता है.

