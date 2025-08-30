भोपाल में फिर बड़ा ड्रग्स कांड! AC बोगी में चल रहा था 'नशे का कारोबार', युगांडा से है कनेक्शन
भोपाल

भोपाल में फिर बड़ा ड्रग्स कांड! AC बोगी में चल रहा था 'नशे का कारोबार', युगांडा से है कनेक्शन

Bhopal News: भोपाल में एक बार फिर बड़ा ड्रग्स कांड सामने आया है. इस बार भोपाल रेलवे स्टेश पर युगांडा की एक महिला के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है, जिसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:59 AM IST
भोपाल में फिर ड्रग्स जब्त
भोपाल में फिर ड्रग्स जब्त

Bhopal Drugs Case: भोपाल में ड्रग्स को लेकर फिर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिससे राजधानी भोपाल एक बार फिर ड्रग्स तस्करी के बड़े मामले में सुर्खियों में है, ड्रग्स रोधी एजेंसी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर अमृतसर-सीएसटीएम एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक युगांडा की महिला के पास से करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की क्रिस्टल मेथ ड्रग्स जब्त की है, यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर की गई है. जैसे ही ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पर रुकी तो तुरंत ही पहले से मौजूद पुलिस ने एक्शन लिया और महिला के पास से ड्रग्स जब्त की है. 

युगांडा की है महिला 

गिरफ्तार की गई महिला की पहचान नाबायुंगा जरिया के रूप में हुई है, जो युगांडा की नागरिक है, वह ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रही थी और दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही थी. जानकारी के बाद डीआरआई की टीम ने भोपाल स्टेशन पर ट्रेन को इंटरसेप्ट किया और महिला के सामान की तलाशी ली. इस दौरान एक बैग से क्रिस्टल मेथ बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद महिला को हिरासत में लिया गया है, वहीं उससे पूछताछ शुरू हो गई है. बता दें कि हाल फिलहाल में भोपाल में ड्रग्स से जुड़े कई कनेक्शन सामने आ चुके हैं. 

15 दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई 

बता दें कि भोपाल में ड्रग्स को लेकर यह 15 दिन में हुई तीसरी बड़ी कार्रवाई है, इससे पहले जगदीशपुर इलाके में 92 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी, जबकि एक फैक्ट्री का भी पता चला था, इसके बाद दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि अब एक बार फिर से यह कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि डीआरआई की टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि दिल्ली से मुंबई जा रही ट्रेन में नशे का जखीरा जा रहा है, ऐसे में पुलिस ने भोपाल में पहले से ही तैयारी कर ली थी, जैसे ही भोपाल में ट्रेन पहुंची तो तुरंत एक्शन लिया गया. 

ट्रेन के एसी कोचों का इस्तेमाल अब तस्कर लो-प्रोफाइल मूवमेंट के लिए करने लगे हैं. महिला के पास कोई वैध ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला है, जिससे यह अंदेशा और गहरा हो गया है कि इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हो सकता है. फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि इस मामले में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट 

;