पुलिस की पिटाई से DSP के साले की मौत, 16 चोटें, पैंक्रियाज फटा... पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Madhya Pradesh News In Hindi: राजधानी भोपाल में पुलिस की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत का मामला तूल पकड़ चुका है. इस वीभत्स घटना की शॉर्ट पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मौत का सीधा कारण क्रूर मारपीट ही थी. रिपोर्ट के अनुसार, युवक को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसका पैंक्रियाज (अग्नाशय)फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मारपीट में शामिल कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया था.

पुलिस की पिटाई से DSP के साले की मौत

दरअसल, भोपाल में पुलिस की पिटाई से डीएसपी के साले और बीटेक फाइनल ईयर के छात्र उदित की मौत का मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. हाल ही में जारी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि उदित की मौत अग्न्याशय फटने से हुई, जो अत्यधिक पिटाई का नतीजा था. उसके शरीर पर चोटों के 16 निशान मिले हैं. मामले में आरोपी दो कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन पिपलानी पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है.

अभी तक नहीं दर्ज हुई FIR

शॉर्ट PM में मौत का कारण मारपीट बताया गया है. उदित के साथ इतनी ज्यादा मारपीट की गई की उसका पैंक्रियाज फटने फट गया और शरीर पर 16 जगहें चोट के निशान मिले है. सबसे बड़ी बात ये है कि इस ममाले में मारपीट करने वाले आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को किया निलंबित किया था. लेकिन पिपलानी पुलिस ने अभी तक नहीं की आरक्षकों पर FIR दर्ज. बताया जा रहा है कि उदित बी टेक फाइनल ईयर का छात्र था. 3 दिन पहले बेंगलुरु से आया था उदित नौकरी की तलाश में गया था बेंगलुरु.