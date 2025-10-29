Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2980387
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP पुलिस की DSP ने की चोरी! दोस्त के घर से चुराए 2 लाख कैश और मोबाइल, FIR दर्ज

Bhopal News-भोपाल में महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही फ्रेंड के घर से दो लाख रुपए कैश और मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा है. महिला डीएसपी सीसीटीवी कैमरे में फ्रेंड के घर आते-जाते समय नजर आ रही है. पुलिस ने इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP पुलिस की DSP ने की चोरी! दोस्त के घर से चुराए 2 लाख कैश और मोबाइल, FIR दर्ज

DSP Accused of Stealing Cash-मध्यप्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला डीएसपी पर चोरी का आरोप लगा है. मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही दोस्त के घर से दो लाख रुपए कैश और एक मोबाइल चोरी करने का आरोप है. जहांगीराबाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी डीएसपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है. यह मामला 24 सितंबर को दर्ज किया गया है, जबकि इसका वीडियो फुटेज बुधवार को सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में महिला अधिकारी दोस्त के घर आते-जाते समय नजर आ रही है. 

घर में घुसकर की चोरी
जानकारी के अनुसार, प्रमिला तिवारी गल्ला मंडी जहांगीराबाद में रहती है. डीएसपी कल्पना रघुवंशी उनकी दोस्त हैं. महिला डीएसपी का प्रमिला के घर आना-जाना था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर को वह और उनकी  बेटी घर पर थीं. वे दोपहर में नहाने  के लिए कमरे में गईं थी, इस दौरान गेट खुला था. तभी किसी ने घर में घुसकर उनका बैग चोरी कर लिया. 

बच्चे की फीस के लिए रखे थे पैसे
प्रमिला ने पुलिस को बताया कि कैश उन्होंने बच्चे की फीस के लिए रखा था. उन्होंने बताया कि नहाने के बाद उन्होंने जब चेक किया तो बैग-पैसे और मोबाइल गायब थे. प्रमिला ने पुलिस को बताया कि कैश उन्होंने बच्चे की फीस के लिए रखा था. जब उन्हें शक हुआ तो सीसीटीवी फुटेज देखा. इसमें डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आती-जाती हुई साफ दिखाई दीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी में दिखी महिला डीएसपी
सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि घर से निकलते समय डीएसपी कल्पना रघुवंशी के हाथ में नोटों की गड्डी थी. वीडियो देखकर प्रमिला दंग रह गईं. उन्होंने फौरन थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद डीएसपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की. जब इसकी जानकारी अधिकारी को लगी तो उन्होंने मोबाइल तो लौटा दिया, लेकिन पैसे नहीं लौटाए. फिलहाल महिला डीएसपी फरार हैं.

डीएसपी की तलाश जारी
इस मामले में एसीपी बिट्टू शर्मा ने बताया कि फरियादी महिला का मोबाइल बरामद कर लिया गया है. आरोपी डीएसपी को नोटिस जारी किया गया है. वह अभी अपने घर पर नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है. दोनों महिलाएं आपस में सहेलियां थीं. घटना के समय वह सीसीटीवी में रुपए ले जाती हुईं दिखाई दे रही हैं. वहीं पुलिस मुख्यालय ने भी आरोपी अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ें-कटनी में BJP नेता की हत्या पर CM मोहन यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अपराधी कोई भी हो...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsbhopal news

Trending news

Mohan Yadav
कटनी में BJP नेता की हत्या पर CM मोहन यादव की प्रतिक्रिया, बोले- अपराधी कोई भी हो...
mp news
बाबा बागेश्वर का 2026 महाशिवरात्रि के लिए बड़ा ऐलान, 300 बेटियों के कराएं पीले हाथ
mp news
लगातार बारिश से फसल हुई खराब, परेशान किसान ने की आत्महत्या, परिजनों ने किया चक्काजाम
mp news
AIIMS भोपाल के बाहर नशे में धुत 4 डॉक्टरों का हंगामा, पुलिस से की गाली-गलौज
mp news
रीवा में कट्टे की नोक BJP नेता का अपहरण, जंगल में युवती के साथ बनाया अश्लील वीडियो
Singrauli news
हैलो, मैं मुख्य सचिव बोल रहा हूं...ठगों ने कलेक्टर को फोन कर दिए निर्देश, 3 गिरफ्तार
mp news today
MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, पढ़ें 29 अक्टूबर की खबरें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा
mp news
MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर
Katni News
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग