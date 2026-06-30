/मां बीमार हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है....वायरल हुई पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट, चर्चित DSP का भोपाल ट्रांसफर

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DSP Santosh Kumar Patel: मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के चर्चित डीएसपी संतोष कुमार पटेल इन दिनों अपने ट्रांसफर को लेकर सुर्खियों में हैं. नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में हॉकफोर्स के साथ करीब 17 महीने तक सेवाएं देने के बाद उनका तबादला भोपाल कोतवाली में एसीपी के पद पर कर दिया गया है. इस तबादले को इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी रोशनी पटेल की एक भावुक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी.
रोशनी पटेल ने पोस्ट में अपने पति की परिवार के नजदीक पदस्थापना किए जाने की अपील की थी. रोशनी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, बालाघाट के नक्सल-प्रभावित इलाके में एक साल के कार्यकाल का नियम होने के बावजूद, उनके पति की पोस्टिंग वहां 17 महीने से ज्यादा समय से थी. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चुनौतियों, अपनी मां की खराब सेहत और इतने लंबे समय तक परिवार से दूर रहने की परेशानी का जिक्र करते हुए, उन्होंने सरकार से जल्द ट्रांसफर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया. उनकी इस अपील ने हजारों लोगों का दिल छू लिया.
2021 में हुई थी शादी
कुछ ही दिनों बाद 27 जून 2026 को मध्य प्रदेश पुलिस के 65 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में DSP संतोष कुमार पटेल का नाम भी शामिल था. उन्हें भोपाल में ACP की जिम्मेदारी सौंपी गई है. भोपाल में यह उनकी पहली पोस्टिंग होगी. बता दें कि, संतोष कुमार पटेल और उनकी पत्नी रोशनी पटेल की शादी 29 नवंबर 2021 को हुई थी. भले ही वे अलग-अलग जिलों से थे, लेकिन उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और आपसी समझ की एक बेहतरीन मिसाल बन गया. शादी के बाद संतोष अपनी नई दुल्हन रोशनी को साइकिल पर घुमाने ले गए. इस पल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और लोगों ने उनकी सादगी की खूब तारीफ की.
लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं संतोष कुमार
संतोष कुमार पटेल का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था. उनके पिता एक राजमिस्त्री थे. आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने MPPSC परीक्षा की तैयारी की और अपने दूसरे प्रयास में पूरे राज्य में 22वीं रैंक हासिल करके DSP बने. संतोष कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.
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