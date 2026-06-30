/मां बीमार हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है....वायरल हुई पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट, चर्चित DSP का भोपाल ट्रांसफर

2021 में हुई थी शादी

कुछ ही दिनों बाद 27 जून 2026 को मध्य प्रदेश पुलिस के 65 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में DSP संतोष कुमार पटेल का नाम भी शामिल था. उन्हें भोपाल में ACP की जिम्मेदारी सौंपी गई है. भोपाल में यह उनकी पहली पोस्टिंग होगी. बता दें कि, संतोष कुमार पटेल और उनकी पत्नी रोशनी पटेल की शादी 29 नवंबर 2021 को हुई थी. भले ही वे अलग-अलग जिलों से थे, लेकिन उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और आपसी समझ की एक बेहतरीन मिसाल बन गया. शादी के बाद संतोष अपनी नई दुल्हन रोशनी को साइकिल पर घुमाने ले गए. इस पल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी और लोगों ने उनकी सादगी की खूब तारीफ की.