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मां बीमार हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है....वायरल हुई पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट, चर्चित DSP का भोपाल ट्रांसफर

DSP Santosh Kumar Patel: बालाघाट हॉकफोर्स में 17 महीने तक सेवाएं देने के बाद डीएसपी संतोष कुमार पटेल का भोपाल में एसीपी पद पर तबादला हुआ है. इससे पहले उनकी पत्नी रोशनी पटेल की पति को परिवार के पास पदस्थ करने की अपील वाली सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हुई थी.

Written ByPooja
Published: Jun 30, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:31 PM IST
मां बीमार हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है....वायरल हुई पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट, चर्चित DSP का भोपाल ट्रांसफर
Image Credit: पत्नी रोशनी पटेल के साथ संतोष कुमारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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