MP में कोहरे की मार से थमी ट्रेनों की रफ्तार, इन रूटों पर ट्रेनें घंटों लेट, दिल्ली की ओर से आने वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा प्रभावित

Trains Running Late Due To Fog: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है. वहीं कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया. घने कोहरे का असर अब रेल ट्रैफिक पर भी साफ दिख रहा है. घने कोहरे के चलते कई ट्रेनों की रफ्तार थम गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. शुक्रवार को भी सुबह घने कोहरे की वजह से ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं. यात्री स्टेशनों पर घंटों इंतजार करते दिख रहे हैं. रेलवे अधिकारी यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों का स्टेटस चेक करें.

भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जाने वाली कई ट्रेनें लगभग दो घंटे देरी से चलीं. वहीं कोहरे का असर दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा, जिनमें मालवा एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और सचखंड एक्सप्रेस शामिल हैं. इस मौसम का असर ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ रहा है. दिल्ली से आने वाली ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, कई ट्रेनों में 8 से 10 घंटे की देरी बताई जा रही है.

कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम

कोहरे की वजह सड़कों पर यातायात बाधित रहा. शुक्रवार सुबह शहडोल शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. हालात ऐसे थे कि सड़कों पर आगे का रास्ता देख पाना मुश्किल हो गया. वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते नजर आए. ठंड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा.

रतलाम में 9 डिग्री पहुंचा पारा

रतलाम में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदल गया है. ठंड ने अचानक अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और तापमान तेजी से लुढ़ककर 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विज़िबिलिटी काफी कम हो गई है. हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर चल रहे वाहनों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर ही सफर करना पड़ रहा है. बीते कुछ दिनों से तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं गया था, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही ठंड ने लोगों को कड़ाके की ठिठुरन का एहसास करा दिया है.

