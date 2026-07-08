भोपाल में आफत की बारिश: दिल्ली से आने वाली फ्लाइट नागपुर डायवर्ट, यात्रियों को होना पड़ा परेशान

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है. मंगलवार शाम, दिल्ली से भोपाल आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2759 खराब मौसम और एयरपोर्ट पर मुश्किल हालात के कारण तय समय पर लैंड नहीं कर सकी. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को शाम 7:36 बजे नागपुर एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया.
मौसम सामान्य होते ही भोपाल के लिए रवाना हुई फ्लाइट
फ्लाइट को नागपुर की ओर मोड़ने के कारण कई घंटों की देरी हुई, जिससे यात्रियों की यात्रा में रुकावट आई और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी. जब मौसम बेहतर हुआ और विज़िबिलिटी सामान्य हो गई, तो फ्लाइट ने नागपुर से दोबारा उड़ान भरी और रात 10:01 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.
अचानक से खराब हुआ मौसम
दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2759 को शाम करीब 7 बजे भोपाल पहुंचना था. प्लेन में 147 यात्री सवार थे. फ्लाइट राजाभोज एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और लैंडिंग की होने ही वाली थी, लेकिन इसी दौरान पूरे इलाके में जोरदार बारिश होने लगी. लगातार बारिश की वजह से रनवे पर विजिबिलिटी सुरक्षित स्तर से नीचे चली गई. ऐसे हालात में जोखिम उठाने के बजाय पायलट ने प्लेन को नागपुर की ओर मोड़ दिया.
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि खराब मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है. इसलिए, जरूरत पड़ने पर उड़ानों का रास्ता बदला जाता है या उन्हें देर से रवाना किया जाता है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति (फ़्लाइट स्टेटस) की जांच कर लें.
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