दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा... MP में अक्टूबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday in October 2025: अक्टूबर 2025 लगते ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. इस बार दशहरा से लेकर दिवाली और छठ तक सभी बड़े त्योहार अक्टूबर महीने में ही पड़ रहे हैं. ऐसे में आपके लिए यह जान लेना बेहद ज़रूरी है कि 31 दिन वाले अक्टूबर महीने में बैंक कितने दिन खुले रहेंगे और कितने दिन बंद रहेंगे. इस खबर के तहत जानिए कि मध्य प्रदेश में बैंकों की छुट्टी कब और कितने दिन है.

मध्य प्रदेश में कितने दिन खुले रहेंगे बैंक

त्योहारों का महीना शुरू हो गया है और अगर आपके पास बैंक से संबंधित काम हैं तो उन्हें वक्त रहते पूरा करा लें, क्योंकि इस बार त्योहार अपने साथ महीने भर में जश्न के साथ छुट्टियों की बौछार लेकर आ रहा है. अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से बैंकों को कुल 9 दिनों की छुट्टी प्रस्तावित की गई है. यानी अक्टूबर में कुल 22 दिन ही बैंक खुले रहेंगे.

कब-कब बैंक रहेंगे बंद

आरबीआई की वेबसाइट की मानें तो महीने के चारों रविवार यानी 5, 12, 19, 26 और दूसरे व चौथे शनिवार यानी 4 और 18 तारीख के अलावा गांधी जयंती (तिथि नहीं दी गई), दशहरा के अवसर पर, 20 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बैंक बंद करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में मध्य प्रदेश बैंक कर्मचारियों को कुल 9 दिन की छुट्टी मिल रही है.

स्कूलों में 3 दिनों के लिए अवकाश घोषित

बैंकों के अलावा प्रदेशभर के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है. इस दौरान 1 और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टियों का ऐलान किया गया है. वहीं 3 अक्टूबर को दशहरा अवकाश जारी किया गया है. ऐसे में बच्चों को कुल 3 दिन की छुट्टी दी गई है. 4 अक्टूबर से स्कूल फिर से नियमित तौर पर संचालित होंगे.

