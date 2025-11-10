MP के इन आठ नगर निगमों में जल्द दौड़ेंगी ई-बसें, केंद्र ने 972 बसों को दी मंजूरी, कौन-कौन से शहर हैं शामिल

Electric Buses in MP: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण और इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के आठ नगर निगमों के लिए कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है. इन बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा और आम जनता को किफायती, स्वच्छ परिवहन सुविधा मिलेगी.

केंद्र ने 972 बसों को दी मंजूरी

दरअसल, मध्यप्रदेश के आठ नगर निगमों को केंद्र सरकार ने कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है. इन बसों से राज्य में प्रदूषण घटेगा और नागरिकों को सस्ता, स्वच्छ व सुरक्षित परिवहन मिलेगा. ये बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना सहित आठ नगर निगमों को आवंटित की जाएंगी. इनमें इंदौर को सबसे ज़्यादा 270 और भोपाल को 195 बसें मिलेंगी.

कौन-कौन से शहर हैं शामिल

केंद्र द्वारा मंजूर की कई ई-बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना नगर निगमों को उपलब्ध कराई जाएंगी. इनमें से भोपाल को 195, इंदौर को 270, ग्वालियर को 100, जबलपुर को 200, उज्जैन को 100, सागर को 32, देवास को 55 और सतना को 20 बसें आवंटित की गई हैं.

निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश

राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से संबंधित आवश्यक निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. प्रत्येक नगर निगम में चार्जिंग पॉइंट और संचालन संबंधी सुविधाओं का निर्माण तेजी से प्रगति पर है. ई-बस परियोजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साझा रूप से वहन करेंगे.

