एमपी में भ्रष्टाचार पर ED का बड़ा एक्शन, तीन अफसरों की 24.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

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भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए ED (भोपाल) ने करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की है और स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज किए हैं. तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' और 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत कार्रवाई की गई है.इन तीन अधिकारियों की चल और अचल संपत्तियों जिनमें नकद और गहने भी शामिल हैं, को जब्त कर लिया गया है, जिनकी कुल कीमत ₹24.14 करोड़ है.
तीन अफसरों की 24.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
इस कार्रवाई के दायरे में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, NTPC के पूर्व सहायक महाप्रबंधक (AGM) राकेश कुमार उपाध्याय और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के तत्कालीन CMD भोला सिंह शामिल हैं. ED के अनुसार इन मामलों में अचल संपत्ति, नकद और कीमती गहने जब्त किए गए हैं. ED द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में अचल संपत्ति जैसे कीमती जमीन और घर के साथ-साथ बड़ी मात्रा में नकद और सोने-चांदी के गहने शामिल हैं.
पूर्व जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई
इस कार्रवाई में सबसे बड़ी मार पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर पड़ी है, जिनकी ₹18.20 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति को ED ने जब्त कर लिया है. वहीं NTPC के पूर्व AGM राकेश कुमार उपाध्याय की ₹3.15 करोड़ की संपत्ति और NCL के तत्कालीन CMD भोला सिंह की ₹2.79 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है.
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़ी कार्रवाई
ED ने इंदौर की स्पेशल PMLA कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ शिकायत दायर की है. भदौरिया पर सेवा अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. उधर, NTPC के पूर्व AGM राकेश कुमार उपाध्याय के खिलाफ CBI द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज FIR के बाद की गई है. इसके अलावा ED ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) के तत्कालीन CMD भोला सिंह के खिलाफ जबलपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में ₹2.79 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के मामले में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है.
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