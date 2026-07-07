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एमपी में भ्रष्टाचार पर ED का बड़ा एक्शन, तीन अफसरों की 24.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच

MP News: ED भोपाल ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन पूर्व अधिकारियों की कुल ₹24.14 करोड़ की संपत्ति जब्त की है. तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए ED ने अचल संपत्ति, नकद और गहने जब्त किए हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 07, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:22 AM IST
एमपी में भ्रष्टाचार पर ED का बड़ा एक्शन, तीन अफसरों की 24.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Image Credit: Meta-AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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