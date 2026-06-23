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Bhopal News: मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति प्रणाली के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है. 1 जुलाई से सभी कर्मचारियों के लिए ई-उपस्थिति अनिवार्य होगी. अब तक यह व्यवस्था मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए लागू थी, लेकिन नए आदेश के बाद विभाग के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को डिजिटल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी.
शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इस डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के लागू होने से न केवल कर्मचारियों के ऑफिस और स्कूलों में देर से आने की आदत पर रोक लगेगी, बल्कि बिना बताए अनुपस्थित रहने वालों पर भी लगाम कसी जा सकेगी. इस प्रणाली के माध्यम से सरकार का उद्देश्य शिक्षा विभाग के कामकाज को पूरी तरह से हाई-टेक, समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है.
आदेश में क्या कहा गया?
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 से स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आने वाले ऑफिस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को हमारे शिक्षक ऐप के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी. आदेश से यह स्पष्ट है कि ई-अटेंडेंस सिस्टम सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है.
शिक्षा विभाग में अब सभी कर्मचारी लगाएंगे ई-अटेंडेंस
आदेश के अनुसार 1 जुलाई से सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य हो जाएगा. पहले शिक्षा विभाग में केवल शिक्षकों को ही ऑनलाइन या ई-अटेंडेंस सिस्टम के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती थी. यह नियम अन्य गैर-शिक्षण या प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए सख्ती से लागू नहीं था. हालांकि, सरकार ने अब एक नया निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग का हर कर्मचारी चाहे उसका पद कोई भी हो इस नियम के दायरे में आएगा.
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