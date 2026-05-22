MP बनेगा देश का मिल्क कैपिटल! दुग्ध उत्पादन में लंबी छलांग, नंबर 1 बनने के लिए CM मोहन यादव का मेगा प्लान

Milk Capital of India: मध्य प्रदेश अब देश का 'मिल्क कैपिटल' बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को पशुपालन और डेयरी विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में दूध उत्पादन और किसानों की आय, दोनों में जबरदस्त उछाल आया है. सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन अब सरकार का अगला लक्ष्य नंबर 1 बनाना है.

किसानों की हुई बंपर कमाई, 15% बढ़ा भुगतान

'मिल्क कैपिटल' बनने की राह और श्वेत क्रांति का सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर किसानों और पशुपालकों को मिल रहा है. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मार्गदर्शन में हुए कामों का नतीजा है कि वित्त वर्ष 2024-25 (1398 करोड़) के मुकाबले 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1609 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. यह पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है. इतना ही नहीं, समय पर भुगतान की व्यवस्था लागू होने से अलग-अलग दुग्ध संघों में दूध के खरीद मूल्य में 2.50 रुपये से लेकर 8.50 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है.

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दूध संकलन में 11% का उछाल

बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में रोजाना औसतन 9.67 लाख किलोग्राम दूध का संकलन हो रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है. वहीं, पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो प्रतिदिन औसतन 11 लाख किलोग्राम से ज्यादा दूध इकट्ठा किया गया है.

नंबर 1 बनने के लिए जमीन पर उतरे ये अहम प्रोजेक्ट

नई समितियां: प्रदेशभर में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, ताकि गांव-गांव से दूध आसानी से इकट्ठा हो सके.

प्लांट्स का आधुनिकीकरण: ग्वालियर डेयरी प्लांट को पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है, जबकि शिवपुरी डेयरी प्लांट को फिर से जीवित किया गया है.

मिल्क पाउडर प्लांट: मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 3 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले एक नए मिल्क पाउडर प्लांट की शुरुआत की गई है.

'सांची' का बज रहा डंका, घी की डिमांड 17% बढ़ी

मध्य प्रदेश का भरोसेमंद ब्रांड 'सांची' अब मार्केटिंग और बेहतरीन ब्रांडिंग के जरिए बाजार में और मजबूत हो रहा है. प्रोडक्ट की पैकेजिंग सुधारने से सांची के मूल्यसंवर्धित उत्पादों (Value Added Products) की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है. अकेले सांची घी की बिक्री में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही पनीर, दही, छाछ और फ्लेवर्ड दूध की मांग भी बाजार में तेजी से बढ़ी है.

बैठक में पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मवेशियों के स्वास्थ्य, चारा उत्पादन और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस जैसी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.