भोपाल में ईद मिलादुन्नबी का जश्न, जगह-जगह बंटेगा लंगर; जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Bhopal Traffic Advisory:  ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भोपाल में जगह-जगह से जुलूस निकाला जाएगा. जुलूस में शामिल लोगों के लिए जगह-जगह लंगर भी बांटे जाएंगे. वहीं, जुलूस को लेकर प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:00 AM IST
Eid Milad un Nabi Procession Bhopal: राजधानी भोपाल में आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के कई जगहों से जुलूस निकाले जाएंगे. इसमें मुख्य जुलूस मंगलवारा से निकाला जाएगा. जो शहर के कई प्रमुख रास्तों से होकर निकलेंगे. इसको लेकर ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है. जिसके कारण आम लोगों के आवागमन में परेशानी हो सकती है. हालांकि, उनके लिए वैकल्पिक रास्ते रहेंगे. जुलूस में शामिल लोगों के लिए जगह-जगह लंगर भी लगाए जाएंगे. प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

ट्रैफिक पर पड़ेगा असर
दरअसल, आज यानी शुक्रवार को  ईद मिलादुन्नबी का त्योहार पूरे भोपाल में जोश के साथ मनाया जाएगा. जूलस के कारण शहर में दोपहर के समय ट्रैफिक पर असर पड़ने की संभावना है. मुख्य जुलूस दोपहर 2 बजे नमाज जुमा के बाद मंगलावार चौराहे से निकलेगा. यह जुलूस भोपाल के प्रमुख रास्तों जिसमें छावनी, भारत टॉकीज चौराहा, सेंट्रल लायब्रेरी रोड, इतवारा चौराहा, इस्लामपुरा और बैंड मास्टर चौराहा से होकर निकलेगा.  जुलूस का का समापन आखिरी में बुधवारा चार बत्ती चौराहे पर सामूहिक दुआ के साथ में होगा.

जगह जगह बंटेगा लंगर
इसके अलावा, आशिकान-ए-रसूल एहले सुन्नत वल जमात समिति मप्र के तत्वावधान में अशोका गार्डन से भी एक और जुलूस निकलेगा. यह जुलूस अशोका गार्डन से शुरू होगा, जो जिंसी पुलिस चौकी के पास पहुंचेगा. जहां सामूहिक दुआ के साथ समापन होगा. 
जुलूस के दौरान भोपाल शहर में जगह-जगह लंगर भी बांट जाएंगे. इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं.

प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस को लेकर चप्पे-चप्पे पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. प्रशासन ने लोगों को जुलूस वाले रास्ते पर नहीं आने की अपील की है. साथ ही उनको वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

Bhopaleid milad un nabi 2025

