अल-नीनो का खतरा: MP में 2 साल का एडवांस प्लान तैयार, CM मोहन यादव ने 'जलाभिषेक 2.0' और 'जल डैशबोर्ड' का किया ऐलान

कृषि और किसान कल्याण विभाग को निर्देशित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय (को-ऑर्डिनेशन) के साथ काम करें और मैदानी स्तर पर किसानों को समय पर सही मार्गदर्शन दें. अल-नीनो के प्रभाव को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलों की तरफ प्रेरित किया जाएगा जिनमें बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है. इसके लिए प्रदेश स्तर पर मसूर और उड़द जैसी कम पानी वाली दलहनी फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि कम बारिश में भी किसानों की उपज और आमदनी प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से दोहराया कि अन्नदाताओं की सुरक्षा, समृद्धि और राज्य के कुल कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर आवश्यक और कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.