अल-नीनो का खतरा: MP में 2 साल का एडवांस प्लान तैयार, CM मोहन यादव ने 'जलाभिषेक 2.0' और 'जल डैशबोर्ड' का किया ऐलान

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मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है और कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कई जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है. मानसून पर अल-नीनो (El Nino) के संभावित प्रभाव और मध्य प्रदेश में कम बारिश (अल्प वर्षा) की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के आला अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए साफ किया कि अल-नीनो के खतरे से डरने की नहीं, बल्कि एडवांस प्लानिंग (पूर्व तैयारी) की जरूरत है
किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अगले दो साल की बड़ी कार्ययोजना का खाका खींचा है, जिसके तहत 'जलाभिषेक 2.0' अभियान की शुरुआत की जाएगी और पानी की मॉनिटरिंग के लिए एक 'राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड' भी तैयार होगा.
मिशन मोड पर होगा काम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभावित सूखे या कम बारिश के संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों की विशेष कार्ययोजना के अंतर्गत 'जलाभिषेक 2.0' के माध्यम से प्रदेश भर के तालाबों, ऐतिहासिक बावड़ियों और अन्य पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा. सरकार अब 'खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में' के मूल सिद्धांत पर काम करेगी, जिससे भूजल स्तर (Groundwater Level) को तेजी से रिचार्ज किया जा सके. इन सभी जल संवर्धन कार्यों को रूटीन के बजाय 'मिशन मोड' में संचालित करने के आदेश दिए गए हैं.
जल गंगा संवर्धन की तर्ज पर जनभागीदारी और जल डैशबोर्ड
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हाल ही में संपन्न हुए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' की सफलता को देखते हुए, आगामी जल संरक्षण अभियानों में भी जनता की भागीदारी (जनभागीदारी) को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए. इसके साथ ही, प्रदेश में पानी की उपलब्धता, उपभोग और जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति पर पैनी नजर रखने के लिए एक 'राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड' (State Level Water Dashboard) का गठन किया जाएगा. यह डैशबोर्ड डिजिटल रूप से जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समय रहते कदम उठाने में मदद करेगा.
संभावित अल्प वर्षा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अगले दो वर्षों की कार्ययोजना के अंतर्गत "जलाभिषेक 2.0" के माध्यम से तालाबों, बावड़ियों एवं अन्य जल संरचनाओं के पुनर्जीवन तथा "खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में" के सिद्धांत पर भूजल पुनर्भरण कार्यों को मिशन मोड में… pic.twitter.com/Fp83A1cYDy
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 2, 2026
कम पानी वाली फसलों पर फोकस
कृषि और किसान कल्याण विभाग को निर्देशित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय (को-ऑर्डिनेशन) के साथ काम करें और मैदानी स्तर पर किसानों को समय पर सही मार्गदर्शन दें. अल-नीनो के प्रभाव को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलों की तरफ प्रेरित किया जाएगा जिनमें बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है. इसके लिए प्रदेश स्तर पर मसूर और उड़द जैसी कम पानी वाली दलहनी फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि कम बारिश में भी किसानों की उपज और आमदनी प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से दोहराया कि अन्नदाताओं की सुरक्षा, समृद्धि और राज्य के कुल कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर आवश्यक और कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है.