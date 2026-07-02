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अल-नीनो का खतरा: MP में 2 साल का एडवांस प्लान तैयार, CM मोहन यादव ने 'जलाभिषेक 2.0' और 'जल डैशबोर्ड' का किया ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को लेकर विभिन्‍न विभागों की पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:31 PM IST
अल-नीनो का खतरा: MP में 2 साल का एडवांस प्लान तैयार, CM मोहन यादव ने 'जलाभिषेक 2.0' और 'जल डैशबोर्ड' का किया ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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