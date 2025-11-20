आप जेल जा रहे हैं...एक कॉल और फिर धमकी पर धमकी, बुजुर्ग से कैसे ठग लिए 68 लाख रुपये

Bhopal News: भोपाल में एक बुजुर्ग को जेल जाने का डर दिखाकर 68 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके यह ठगी की गई है. आरोपियों नो खुद को भोपाल पुलिस बताया था, जिससे बुजुर्ग में डर में आ गया और उसके साथ डिजिटल तरीके से बड़ी धोखाधड़ी की गई है. मामला भोपाल के शाहपुरा का बताया जा रहा है, जहां आरोपियों ने चार करोड़ के फ्रॉड केस में कार्रवाई की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट किया था, जहां उसके बेटे की जान की धमकी देकर बुजुर्ग को ठगने का काम किया गया है .

इस तरह किया डिजिटल अरेस्ट

मामला सोमवार का बताया जा रहा है. रिटायर बैंक कर्मचारी दयाराम देशमुख के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, कॉलर ने खुद को भोपाल पुलिस का अधिकारी बताते हुए दावा किया कि देशमुख के बैंक कार्यकाल के दौरान 4 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध है. आरोपियों ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और साथ ही उनकी बेटी को जान से मारने की बात कहकर डराया. धमकी से भयभीत दयाराम ने यह बात अपनी पत्नी को बताई. इसके बाद आरोपी उन्हें जांच में सहयोग करने का झांसा देकर डिजिटल अरेस्ट में रख देते हैं. उनसे मोबाइल में सिग्नल ऐप इंस्टॉल कराया गया और वीडियो कॉल पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठकर पूछताछ करता रहा, जिससे पूरा मामला असली जांच जैसा लगे. आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि अगर वे सहयोग करेंगे तो उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए सुरक्षा राशि के रूप में पैसे जमा कराने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP के किसानों को जरूरी खबर: इस तारीख से होगी धान खरीदी, जानिए MSP के रेट

एफडी तोड़कर जमा किए थे 68 लाख रुपए

इसके बाद मंगलवार को दयाराम और उनकी पत्नी बैंक पहुंचे और पांच अलग-अलग एफडी तोड़कर कुल 68 लाख रुपए आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए, पैसे भेजने के बाद आरोपियों ने कहा कि अब उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी को इस बारे में नहीं बताना है. जब घटना की जानकारी रिटायर बैंक कर्मचारी के बेटे को लगी तो पूरे मामले की जानकारी लगी तो वे तुरंत पिता को लेकर स्टेट साइबर सेल पहुंचे, जहां गुरुवार को शिकायत दर्ज की गई. साइबर पुलिस अब कॉलर की लोकेशन, बैंक खातों और चैटिंग ऐप की तकनीकी जांच कर रही है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉल पर स्वयं को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें और किसी तरह का आर्थिक लेनदेन न करें. क्योंकि भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले आ चुके हैं.

ये भी पढ़ेंः इंदौर-नागपुर वंदे भारत में जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव, वीकेंड पर भी आसानी से मिलेगी सीटें

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!