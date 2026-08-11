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पंचर जोड़कर 4 बच्चों को पाला...इंदौर में बनाया मकान, वृद्धाश्रम में बिताया जीवन का अंतिम समय, मौत के बाद पिता को देखने तक नहीं आए बच्चे

इंदौर के घनश्याम ने पत्नी की मौत के बाद अकेले अपने 4 बच्चों की परवरिश की, लेकिन जीवन के अंतिम साल उन्हें भोपाल के अपना घर वृद्धाश्रम में रहना पड़ा. निधन के बाद उनका शव दो दिन तक अपनों का इंतजार करता रहा, लेकिन उनके बच्चे अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे. आखिकार समाजसेवियों और वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया.

Written ByRanjan BhagatEdited ByPooja
Published: Aug 11, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:09 PM IST
पंचर जोड़कर 4 बच्चों को पाला...इंदौर में बनाया मकान, वृद्धाश्रम में बिताया जीवन का अंतिम समय, मौत के बाद पिता को देखने तक नहीं आए बच्चे

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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