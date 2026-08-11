/पंचर जोड़कर 4 बच्चों को पाला...इंदौर में बनाया मकान, वृद्धाश्रम में बिताया जीवन का अंतिम समय, मौत के बाद पिता को देखने तक नहीं आए बच्चे

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भोपाल के एक वृद्धाश्रम से आई ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत की कहानी नहीं है. ये कहानी है उस रिश्ते की, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है. एक पिता ने जिंदगीभर मेहनत कर अपने चार बच्चों को पाला. अपनी कमाई बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य पर लगा दी, लेकिन जब उसी पिता को अपने बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ी, तो बच्चे ही उनसे दूर हो गए. मौत के बाद भी पिता दो दिन तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चे नहीं आए.
घनश्याम मालवीय पिछले करीब 1.5 साल से अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे थे. पंचर और टायर-ट्यूब का काम करके उन्होंने जिंदगी गुजारी. इसी मेहनत की कमाई से चार बच्चों को पाला-पोस कर बच्चों को बड़ा किया. इंदौर के पंचवटी कॉलोनी में अपना मकान बनाया, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वही पिता बच्चों से दूर इस वृद्धाश्रम में रह गए. फिर आया 4 अगस्त बुजुर्ग घनश्याम की मौत हो गई. वृद्धाश्रम के लोगों ने परिवार को खबर दी. उम्मीद थी कि बच्चे आएंगे पिता की अंतिम विदाई करेंगे. लेकिन एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी बीता और वृद्धाश्रम में बुजुर्ग घनश्याम का शव बच्चों के इंतजार में रखा रहा.
हमेशा गुमशुम रहते थे घनश्याम
अपना घर वृद्धाश्रम की संचालिका माधुरी मिश्रा का कहना है कि जब घनश्याम मालवीय की मौत हुई तो इसकी जानकारी उन्होंने उनके परिवार के एक सदस्य को दी जिसका नाम सुभाष है. संचालिका ने जब उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है और आगे कभी इस चीज के लिए उन्हें फोन ना करें. घनश्याम मालवीय के साथ रहने वाले कुछ बुजुर्गों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह काफी गुमशुम रहा करते थे. बहुत कम बात करते थे, साथी अपने परिवार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देते थे. एक बुजुर्ग उनको हमेशा गाना सुनाया करते थे, लेकिन अपने पुराने अतीत के बारे में कभी चर्चा नहीं करते थे.
अलग-अलग खाने की फरमाइश करते थे घनश्याम
अपना घर आश्रम में काम करने वाली केयरटेकर ने जो उनको खाना खिलाती है, उन्होंने बताया कि वह केवल उनको खाना देने जाती थी. खाने के लिए वह हर दिन अलग-अलग डिमांड करते थे उनके हिसाब से कई बार खाना बनाकर उनको देते थे, लेकिन कभी भी वह अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते थे. केवल खाने-पीने की बात करते थे, दवाई खिलाने को लेकर के बातचीत होती थी.
समाजसेवियों ने किया अंतिम संस्कार
शायद घनश्याम की कोई आखिरी इच्छा रही हो कि जिंदगी में बच्चे पास नहीं रहे, तो कम से कम आखिरी वक्त में उनका चेहरा देखने जरूर आएंगे, लेकिन दो दिन तक इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया और आखिरकार जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था. वही लोग उनके अपने बनकर खड़े हुए. समाजसेवियों और वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया.
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