/पंचर जोड़कर 4 बच्चों को पाला...इंदौर में बनाया मकान, वृद्धाश्रम में बिताया जीवन का अंतिम समय, मौत के बाद पिता को देखने तक नहीं आए बच्चे

हमेशा गुमशुम रहते थे घनश्याम

अपना घर वृद्धाश्रम की संचालिका माधुरी मिश्रा का कहना है कि जब घनश्याम मालवीय की मौत हुई तो इसकी जानकारी उन्होंने उनके परिवार के एक सदस्य को दी जिसका नाम सुभाष है. संचालिका ने जब उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है और आगे कभी इस चीज के लिए उन्हें फोन ना करें. घनश्याम मालवीय के साथ रहने वाले कुछ बुजुर्गों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह काफी गुमशुम रहा करते थे. बहुत कम बात करते थे, साथी अपने परिवार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं देते थे. एक बुजुर्ग उनको हमेशा गाना सुनाया करते थे, लेकिन अपने पुराने अतीत के बारे में कभी चर्चा नहीं करते थे.