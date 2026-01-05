Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'आप पर आतंकी फंडिंग का आरोप है', भोपाल में बुजुर्ग को घर में बनाया कैदी, 4 दिन में 52 लाख की ठगी

Bhopal News: भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने 74 वर्षीय सीनियर सिटीजन से 52 लाख रुपये की ठगी कर ली. ठगों ने खुद को ATS और क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर बुजुर्ग दंपती को चार दिन तक मानसिक दबाव में रखा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:32 AM IST
Digital Arrest In Bhopal: राजधानी भोपाल से साइबर फ्रॉड का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 74 साल के सीनियर सिटीजन से "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम के ज़रिए ₹52 लाख की ठगी की गई. पीड़ित जो साकेत नगर के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी को ठगों ने चार दिनों तक मानसिक तौर पर बंधक बनाए रखा. स्कैमर्स ने उन्हें एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनकर कॉल किया और फिर जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन का नाम इस्तेमाल करके उन पर आतंकवादियों को फंडिंग करने का झूठा आरोप लगाया.

भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा वार
दरअसल, साकेत नगर के रहने वाले 74 साल के राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी को साइबर फ्रॉड करने वालों ने डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 52 लाख रुपये ठग लिए. फ्रॉड करने वालों ने ATS और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनकर बुजुर्ग दंपत्ति पर पुलवामा आतंकी हमले को फंड देने का झूठा आरोप लगाया. उन्हें यह कहकर डराया गया कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है. गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाकर, आरोपियों ने चार दिनों तक वीडियो कॉल के ज़रिए दंपत्ति पर नज़र रखी और धीरे-धीरे उनके अकाउंट से 52 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए.

पुलवामा आतंकी फंडिंग का लगाया झूठा आरोप
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ितों से WhatsApp वीडियो कॉल के ज़रिए संपर्क किया और उन्हें बताया कि पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जांच चल रही है, और उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है. धोखेबाजों ने दावा किया कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

52 लाख अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
आतंकी हमले में फंसने और उसके बाद होने वाली बदनामी के डर से बुजुर्ग जोड़ा पूरी तरह से घबरा गया. उनके डर का फायदा उठाकर ठगों ने उन्हें झांसा देकर ₹52 लाख अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. बाद में जब संपर्क टूट गया तो जोड़े को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

TAGS

bhopal newsmp news

'आप पर आतंकी फंडिंग का आरोप है', बुजुर्ग को घर में बनाया कैदी, 4 दिन में 52 लाख पार
