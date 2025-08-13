MP Politics News: मध्य प्रदेश की 23 पार्टियों पर मंडराया खतरा, चुनाव आयोग ने दी सिर्फ 15 दिन की मोहलत
MP Politics News: मध्य प्रदेश की 23 पार्टियों पर मंडराया खतरा, चुनाव आयोग ने दी सिर्फ 15 दिन की मोहलत

Election Commission News: मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है. लंबे समय से निष्क्रिय पड़े राजनीतिक दलों पर सख्ती की जा रही है. प्रदेश के अंदर 15 पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी गई है. वहीं 23 को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:50 AM IST
एमपी की 23 पार्टियों पर संकट!
एमपी की 23 पार्टियों पर संकट!

MP Political Party News: इन दिनों देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. एक तरफ से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. देश भर के नेताओं ने दिल्ली में संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया है. लेकिन इधर चुनाव आयोग की तरफ से देश की निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर कार्रवाई कर रहा है. इसी के साथ मध्य प्रदेश की 23 पार्टियां ऐसी हैं, जो चुनाव आयोग के निशाने पर हैं, जिनकी मान्यता भी जल्द रद्द की जा सकती है. 

मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक दल ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले 6 सालों से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है. इस लिए चुनाव आयोग की तरफ से जबाव मांगा गया है कि पिछले 6 सालों में कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा है. इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. वहीं चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इन दलों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं. 

23 पार्टियों पर मंडराया खतरा 
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के अंदर 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल थे. जिन्हें हाल में ही 15 के पंजीयन रद्द भी किए गए थे और अब 23 पर भी सख्ती की तलवार लटकी हुई है. अगर इन पर भी कार्रवाई होती है, तो प्रदेश के अंदर सिर्फ 73 राजनीतिक पार्टियां बचेंगी. आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रेशन होता है. 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने से रजिसट्रेशन रद्द कर दिए जाते हैं. पूरे देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय राजनैतिक दल है, इसके अलावा 67 क्षेत्रीय पार्टियां हैं. 

इन पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द
1. भारतीय जनता भीम पार्टी
2. स्वर्ण समाज पार्टी
3. राष्ट्र वाहिनी पार्टी
4. लोकतांत्रित सरकार पार्टी
5. क्रांतिकारी किसान सेना
6. किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी
7. जन न्याय दल
8. जनता विकास पार्टी
9. जय मानवता पार्टी
10. गोंडवाना मुक्ति पार्टी
11. गोंडवाना कांग्रेस पार्टी
12. भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी
13. भारतीय जन जागरूक पार्टी
14. भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी
15. सवर्ण समाज पार्टी रीवा

ये भी पढ़ेंः Colonel Sofia Qureshi Case: मंत्री विजय शाह के विवादित बयान केस की जांच पूरी! आज SIT सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी रिपोर्ट

