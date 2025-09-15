MP में होगा SIR सर्वे, वोटर्स से लेकर मकानों तक की होगी गिनती, खास है यह प्रक्रिया
MP में होगा SIR सर्वे, वोटर्स से लेकर मकानों तक की होगी गिनती, खास है यह प्रक्रिया

MP News: चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में भी Special Intensive Revision यानि SIR सर्वे करवाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:18 AM IST
मध्य प्रदेश में होगा SIR सर्वे
मध्य प्रदेश में होगा SIR सर्वे

MP Sir Survey: मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग 'विशेष गहन पुनरीक्षण' यानि Special Intensive Revision करवाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि 2003 में तैयार गहन पुनरीक्षित मतदाता नामावली और साल 2025 की नई मतदाता सूची के डाटा का मिलान किया जाएगा, इस प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को तीन प्रकार के निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक जानकारी 19 सितंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि इसकी तैयारियां हर जिले में शुरु करवा दी गई है, ताकि सभी तरह की मतदाता सूचियों का अपडेट किया जा सके. 

इन मकानों का अलग से होगा सर्वे 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने कहा है कि घर-घर सर्वेक्षण शुरू होने से पहले बीएलओ स्तर पर टेबल टॉप अभ्यास भी कराया जाएगा, जिसमें 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों की तुलना भागवार की जाएगी. इसके लिए 2003 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ताकि इसे डाउनलोड कर बीएलओ को वितरित किया जा सके मतदाता सूची के प्रत्येक भाग के मकानों की सही गिनती की जाएगी. जिन मकानों की गृह संख्या '0' होगी, उनकी संख्या अलग दर्ज की जाएगी. इस पुनरीक्षण में जन्म तिथि, माता-पिता के नाम और परिवार के सदस्यों की जानकारी भी विशेष फॉर्मेट में प्रस्तुत करनी होगी. 

तीन फॉर्मेट पर होगा काम 

  • पहला फॉर्मेट विधानसभा, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और ईपिक नंबर के आधार पर 2003 व 2025 की सूची के मतदाताओं की तुलनात्मक जानकारी जुटाएगा. 
  • दूसरा फॉर्मेट उन मतदाताओं के परिवार के सदस्यों का विवरण अलग पंक्ति में भरेगा, जो दोनों सूचियों में मिलते हैं. 
  • तीसरा फॉर्मेट जन्म तिथि और माता-पिता के नाम के आधार पर मतदाताओं की संख्या अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा. 

डॉ. सतीश कुमार एस, जिला निर्वाचन अधिकारी, ने सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इस गहन पुनरीक्षण से मतदाता सूची की विश्वसनीयता और सटीकता में सुधार होगा, जिससे आगामी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी. बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन सर सर्वे की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है.

