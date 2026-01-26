Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086664
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख: दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड, भोपाल में मेगा कैंप, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

Gift for the Disabled People: भोपाल के हथाईखेड़ा सिविल अस्पताल में 26 और 27 जनवरी को मेगा कैंप आयोजित किया जाएगा. इस कैंप में जरूरतमंद दिव्यांगों की पहचान कर आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों को निशुल्क  इलेक्ट्रिक हैंड लगाए जाएंगे.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख: दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड, भोपाल में मेगा कैंप, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

Hathai Kheda Civil Hospital: गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार उन लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जिनके हाथ नहीं है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को आसान करना है. इसके लिए राजधानी भोपाल के हखाईखेड़ा सिविल अस्पताल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जहां  दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक हैंड लगाए जाएंगे.

इस मैगा कैंप में जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी व फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को  इलेक्ट्रिॉनिक प्रोस्थेटिक्स हैंड्स निशुल्क लगाए जा सकें. यह सुविधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की एक अहम पहल के तहत, राष्ट्रीय बाव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है. इसके लिए कैंप 26 और 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने इनाली फाउंडेश किया एग्रीमेंट
इसके लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इनाली फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. अधिकारियों का दावा है कि यह डिवाइस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है और उन लोगों को काफी राहत देगा, जिन्हें फिलहाल हाथ न होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्हें इलेक्ट्रिक हाथ का इस्तेमाल करके रोजाना के काम करने में मदद मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

इन लोगों को मिलेगा लाभ
इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो बिना हाथों के पैदा हुए हैं या जिनका एक्सीडेंट में हाथ का निचला हिस्सा गंवा चुके हैं.  यह डिवाइस 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों को लगाया जाएगा.

दिव्यांगजनों का जीवन होगा आसान 
चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) भोपाल, डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि जिन लोगों के कोहनी के नीचे हाथ का कोई हिस्सा नहीं है, वे जानकारी के लिए अपने नजदीकी सरकारी हेल्थ सेंटर या हेल्थ वर्कर से संपर्क कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो वे जिला अस्पताल में स्थित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक हैंड लगाए जाने के बाद दिव्यांग खाना खाने, लिखना और डिजाइनिंग जैसे काम आसानी से कर सकेंगे .

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट, देखें पूरा ट्रैफिक प्लान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hathikheda Civil Hospitalbhopal news

Trending news

Hathikheda Civil Hospital
गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख:दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड
sagar news
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी': सागर जेल से रिहा होंगे उम्रकैद काट रहे 9 बंदी
dhirendra shastri
'बेटियों काली बनो, बुर्के वाली नहीं...' धीरेंद्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार
Republic Day
घर से निकलने से पहले जानें आज का ट्रैफिक का हाल, भोपाल में यह सड़कें रहेंगी डायवर्ट
mp news
गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को राष्ट्रपति पदक
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में पहली बार शिप्रा तट पर CM मोहन ने फहराया झंडा, पढ़ें 26 जनवरी की खबरें
jabalpur news
जबलपुर में भीषण हादसा: नर्मदा नदी पर बन रहे पुल की सेंट्रिंग गिरने से 3 की मौत...
ujjain news
उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी
ujjain news
सीएम का दिखा अनोखा अंदाज, बैलगाड़ी चलाकर जनता से की मुलाकात, जमकर घुमाई लाठी
barwani news in hindi
खंडवा-वडोदरा हाईवे पर मचा हड़कंप, नर्मदा पुल का धंसा हिस्सा, 11 फीट चौड़ा बना गड्ढा