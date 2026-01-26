गणतंत्र दिवस पर 'उम्मीदों' को मिलेंगे पंख: दिव्यांगों को लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक हैंड, भोपाल में मेगा कैंप, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

Hathai Kheda Civil Hospital: गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार उन लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है, जिनके हाथ नहीं है. सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके दैनिक जीवन को आसान करना है. इसके लिए राजधानी भोपाल के हखाईखेड़ा सिविल अस्पताल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जहां दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक हैंड लगाए जाएंगे.

इस मैगा कैंप में जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी व फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिॉनिक प्रोस्थेटिक्स हैंड्स निशुल्क लगाए जा सकें. यह सुविधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की एक अहम पहल के तहत, राष्ट्रीय बाव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही है. इसके लिए कैंप 26 और 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग ने इनाली फाउंडेश किया एग्रीमेंट

इसके लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इनाली फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. अधिकारियों का दावा है कि यह डिवाइस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है और उन लोगों को काफी राहत देगा, जिन्हें फिलहाल हाथ न होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्हें इलेक्ट्रिक हाथ का इस्तेमाल करके रोजाना के काम करने में मदद मिलेगी.

इन लोगों को मिलेगा लाभ

इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो बिना हाथों के पैदा हुए हैं या जिनका एक्सीडेंट में हाथ का निचला हिस्सा गंवा चुके हैं. यह डिवाइस 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों को लगाया जाएगा.

दिव्यांगजनों का जीवन होगा आसान

चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) भोपाल, डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि जिन लोगों के कोहनी के नीचे हाथ का कोई हिस्सा नहीं है, वे जानकारी के लिए अपने नजदीकी सरकारी हेल्थ सेंटर या हेल्थ वर्कर से संपर्क कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो वे जिला अस्पताल में स्थित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक हैंड लगाए जाने के बाद दिव्यांग खाना खाने, लिखना और डिजाइनिंग जैसे काम आसानी से कर सकेंगे .

