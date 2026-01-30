MP में बिजली बिल के बकायादारों को जरूरी खबर, खातों की होगी डिजिटल निगरानी, शहर छोड़ने पर भी नहीं बचेंगे

MP News: मध्य प्रदेश में बिजली बिल बकाया छोड़कर शहर से बाहर जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. क्योंकि अगर वह यह सोच रहे हैं कि ऐसा करने से वह बिजली बिल भरने से बच जाएंगे तो यह गलत है. क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल के बकायादारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि बिजली बिल बकायादारों के अकाउंट की डिजिटल निगरानी होगी, जबकि मुखबिर तंत्र और बैंकिंग समन्वय के माध्यम से यह अभियान शुरू कर दिया गया है. ऐसे में अगर कोई बिजली का बकाया बिल छोड़ता है तो भी उसके पास बिजली बिल भरने का नोटिस पहुंचेगा.

भोपाल में 57 हजार रडार पर

बताया जा रहा है कि अकेले भोपाल शहर में 57 हजार बिजली बिल बकायादार रडार पर हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने भोपाल शहर छोड़ दिया है और बिजली बिल नहीं भरा है, कई लोगों पर तो लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है. ऐसे में उन पर निगरानी रखी जा रही है, सबसे ज्यादा बिजली बिल बकायादार उत्तर और पूर्व भोपाल में मिले है. इसके लिए कंपनी ने पहली बार आईटी प्रोफेशनल्स की टीम भी बनाई है. जो लगातार सभी बातों पर निगरानी रखेगी. यह टीम आधार-पैन लिंक, मोबाइल नंबर, बैंक खातों के साथ-साथ पुराने कनेक्शन पर भी नजर रखेगी.

डिजिटल रिकॉर्ड से यह पता लगाया जाएगा कि जिस बिजली बिल का बकायादार है, वह किस शहर या फिर किस राज्य में बैंक खाता संचालित कर रहा है. मुखबिर तंत्र के जरिए यह पूरी जानकारी जुटाई जाएगी. क्योंकि इससे यह भी पता चलेगा कि कही बकायादार दूसरे पते पर नया बिजली बिल कनेक्शन तो नहीं चला रहा है.

फ्रीज करवाया जा सकता है बैंक खाता

अगर किसी उपभोक्ता पर लंबे समय से भारी बिजली बिल बकाया है, तो फिर उसका बैंक खाता फ्रीज करवाने की कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके अलावा वेतन अटैचमेंट और कानूनी नोटिस भी भेजा जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में बकाया राशि ब्याज और पेनल्टी जोड़ने का काम भी किया जाएगा. क्योंकि कई बिजली बिल बकायादारों की कीमत लाखों रुपए में पहुंच चुकी है. बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर छोड़ने से कोई भी बिजली बिल बकायादार बचेगा नहीं उसे बिजली का बिल जमा करना ही होगा.

