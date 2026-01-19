भोपालवासी ध्यान दें! पहले ही निपटा लें जरूरी काम, 35 इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Bhopal Power Cuts: सोमवार को राजधानी भोपाल के 35 इलाकों में मेंटेनेंस कार्य के कारण 2 से 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. बिजली कंपनी ने लोगों से आवश्यक काम पहले निपटाने की अपील की है. प्रभावित क्षेत्रों की लिस्ट देखने के लिए पूरी खबर पढ़ें.
Trending Photos
Bhopal Power Cuts: राजधानी भोपाल के सोमवार को कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस और लाइन सुधार कार्य के चलते शहर के 35 क्षेत्रों में 2 से 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. लोगों से अपील की गई है कि बिजली कटौती को देखते हुए बिजली से जुड़े अपने सभी जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
बिजली कंपनी के अनुसार, यह कटौती ट्रांफॉर्मर, केबल और अन्य तकनीकी कार्यों को सुरक्षित और सुचारु रूप से पूरा करने के लिए की जा रही है. प्रभावित इलाकों में सुबह से शाम तक अलग-अलग समय पर बिजली बाधित रहेगी.
35 इलाकों में आज बिजली रहेगी बाधित
ये भी पढ़ें : अफसर नहीं...ठग निकला दूल्हा! 40 लाख खर्च के बाद मांगे 70 लाख-कार, फर्जी IT अधिकारी की खुली पोल
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!