भोपालवासी ध्यान दें! पहले ही निपटा लें जरूरी काम, 35 इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी लिस्ट

Bhopal Power Cuts: राजधानी भोपाल के सोमवार को कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस और लाइन सुधार कार्य के चलते शहर के 35 क्षेत्रों में 2 से 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. लोगों से अपील की गई है कि बिजली कटौती को देखते हुए बिजली से जुड़े अपने सभी जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

बिजली कंपनी के अनुसार, यह कटौती ट्रांफॉर्मर, केबल और अन्य तकनीकी कार्यों को सुरक्षित और सुचारु रूप से पूरा करने के लिए की जा रही है. प्रभावित इलाकों में सुबह से शाम तक अलग-अलग समय पर बिजली बाधित रहेगी.

35 इलाकों में आज बिजली रहेगी बाधित

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक शक्ति नगर ए, बी-सी सेक्टर, पंचवटी कॉलोनी, दशहरा मैदान सेक्टर-2 इलाके में बिजली बाधित रहेगी.

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पीएंडटी कॉलोनी, संजय कॉम्पलेक्स और सीआई होम्स में बिजली बाधित रहेगी.

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मंदाकिनी कॉलोनी, खादिम चौराहा, गुरुकृपा टावर, अल्टीमेट आर्केड, रीगल टॉउन, सौम्या पार्क लैंड, समृद्धी कॉलोनी, तुलसी विहार, रीगल प्राडिज इलाके में बिजली बाधित रहेगी.

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक एमपी एमएलए क्वार्टर, जवाहर चौक, टीटी नगर, गंगौत्री भवन, कमला नगर, ख्वाजा कॉलोनी, राजीव नगर ए सेक्टर इलाके में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी.

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चार इमली, एसबीआई क्वार्टर, सीबीआई कॉलोनी में आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी.

दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कैलाश नगर, रचना नगर, जनता क्वार्टर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी में बिजली रहेगी बाधित

ये भी पढ़ें : अफसर नहीं...ठग निकला दूल्हा! 40 लाख खर्च के बाद मांगे 70 लाख-कार, फर्जी IT अधिकारी की खुली पोल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!