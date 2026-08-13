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MP में अब रात-दिन खुले रहेंगे मॉल-होटल-रेस्टोरेंट, कर्मचारियों को ओवरटाइम का मिलेगा भुगतान, हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

MP News: मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) 2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों को हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे खुले रहने की इजाजत होगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:43 AM IST
MP में अब रात-दिन खुले रहेंगे मॉल-होटल-रेस्टोरेंट, कर्मचारियों को ओवरटाइम का मिलेगा भुगतान, हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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