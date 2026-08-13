/MP में अब रात-दिन खुले रहेंगे मॉल-होटल-रेस्टोरेंट, कर्मचारियों को ओवरटाइम का मिलेगा भुगतान, हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) 2026 को मंजूरी मिलने के बाद, अब राज्य में दुकानों, मॉल, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुले रहने की अनुमति होगी. इस कदम से न केवल आम लोगों को देर रात तक खरीदारी और खाने-पीने की सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की नाइट-टाइम इकॉनमी को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे लोग रात में भी शॉपिंग, होटल और रेस्टोरेंट की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, कारोबारियों के लिए काम आसान बनाने के मकसद से बार-बार रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है. अब एक यूनिक ID पाने के लिए बस एक बार ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है.
कर्मचारियों को ओवरटाइम का मिलेगा भुगतान
नए कोड के तहत दुकानों के चौबीसों घंटे खुले रहने के प्रावधान के बावजूद कर्मचारियों के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है. किसी भी कर्मचारी को हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और काम शिफ्ट के आधार पर होगा, जिसमें तय समय के बाद शिफ्ट बदलना जरूरी होगा. अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम काम करता है, तो उसकी सहमति जरूरी है और नियमों के अनुसार अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा.
बार-बार रजिस्ट्रेशन की जरुरत नहीं
नई संहिता के तहत, दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी. एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाने पर प्रतिष्ठान को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. दुकान या प्रतिष्ठान की जानकारी में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव को ऑनलाइन अपडेट करना होगा. नया कोड कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है. प्रतिष्ठान मालिकों को वर्कप्लेस पर साफ-सफाई सुनिश्चित करनी होगी और जरूरी सुरक्षा उपकरण, आग से सुरक्षा के उपाय और इमरजेंसी से निपटने के लिए उचित इंतजाम करने होंगे. किसी दुर्घटना या सुरक्षा से जुड़े खतरे की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार होगा.
समितियों का गठन
असंगठित क्षेत्र के कामगारों- जिनमें रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और निर्माण कार्य में लगे मजदूर शामिल हैं, को भी फायदा होगा. उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच दिलाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे. साथ ही कामगारों की समस्याओं और शिकायतों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!