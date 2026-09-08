MP TET परीक्षा पर फिर फंसा पेंच: ESB ने 'ऑफलाइन' एग्जाम कराने से किया इनकार; अब नई एजेंसी का होगा चयन

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है. शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी कि, TET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) को एक प्रस्ताव भेजा था. लेकिन ESB ने परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि वे पिछले सात वर्षों से केवल ऑनलाइन परीक्षाएं ही आयोजित कर रहे हैं और ऑफलाइन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ESB ने स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जानी है, तो सरकार को एक नई एजेंसी चुननी होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अभी दुबई के दौरे पर हैं. वे 9 सितंबर को भोपाल लौटेंगे. उनके वापस आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होगी. इसी बैठक में तय हो सकता है कि TET परीक्षा किस नई एजेंसी से कराई जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर
इस प्रशासनिक खींचतान और सिस्टम में हो रहे बदलावों के बीच अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है. फिलहाल स्थिति को देखते हुए ESB ने MP TET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय-सीमा 18 सितंबर तक बढ़ा दी है. अब यह देखना बाकी है कि सरकार कोई नई एजेंसी चुनती है या परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है.
अब नई एजेंसी का होगा चयन
ESB के ऑफलाइन परीक्षा न कराने के फैसले के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग अब किसी दूसरी एजेंसी को काम सौंपने या खुद परीक्षा आयोजित करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है. इस मामले पर अंतिम फैसला सीएम मोहन यादव की वापसी के बाद लिया जाएगा. इस बीच, लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि, TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगर ऑफलाइन कराया गया तो इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है. इसी वजह से विभाग TET और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है.
आवेदन की प्रक्रिया जारी
फिलहाल ESB के जरिए MP Online के माध्यम से आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि MP Online परीक्षाएं आयोजित करती है, लेकिन वह ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं करती है. इसलिए, ऑफलाइन TET के लिए एक नई एजेंसी का चयन होगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट