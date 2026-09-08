MP TET परीक्षा पर फिर फंसा पेंच: ESB ने 'ऑफलाइन' एग्जाम कराने से किया इनकार; अब नई एजेंसी का होगा चयन

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है. शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की थी कि, TET परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) को एक प्रस्ताव भेजा था. लेकिन ESB ने परीक्षा आयोजित करने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि वे पिछले सात वर्षों से केवल ऑनलाइन परीक्षाएं ही आयोजित कर रहे हैं और ऑफलाइन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ESB ने स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) मोड में आयोजित की जानी है, तो सरकार को एक नई एजेंसी चुननी होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अभी दुबई के दौरे पर हैं. वे 9 सितंबर को भोपाल लौटेंगे. उनके वापस आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होगी. इसी बैठक में तय हो सकता है कि TET परीक्षा किस नई एजेंसी से कराई जाएगी.