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MP TET परीक्षा पर फिर फंसा पेंच: ESB ने 'ऑफलाइन' एग्जाम कराने से किया इनकार; अब नई एजेंसी का होगा चयन

स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (ESB) ने मध्य प्रदेश में TET परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयोजित करने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. विभाग अब परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी दूसरी एजेंसी को काम पर रखने या खुद ही इसे आयोजित करने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 08, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:10 AM IST
MP TET परीक्षा पर फिर फंसा पेंच: ESB ने 'ऑफलाइन' एग्जाम कराने से किया इनकार; अब नई एजेंसी का होगा चयन

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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