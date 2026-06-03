मोहन यादव के काफिले में EV, ऐसा करने वाले देश के पहले CM; नंबर VB-2047 का मतलब भी खास

Mahindra XEV 9e Feature: महिंद्रा की XEV 9e कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर का सफर तय करती है और डीसी फास्ट चार्जर की मदद से 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है. कार में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कार में 7 एयरबैग और ADAS लेवल 2 (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट), 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.
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Mahindra XEV 9e in CM Mohan Yadav Convoy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन अपील बचाने की अपील पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है. 3 जून को सीएम मोहन यादव देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) शामिल किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है. सीएम डॉ. यादव इस ईवी से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक गए.
नंबर VB-2047 का मतलब भी खास
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर मिला है. इस नंबर में VB का अर्थ विकसित भारत से लगाया जा रहा है. जबकि, 2047 को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है. इस कार से सफर करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे. गौरतलब है कि इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया.
महिंद्रा XEV 9e की रेंज 500 किलोमीटर
महिंद्रा कंपनी के दावे के मुताबिक XEV 9e कार एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर का सफर तय करती है. कार में 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. कार DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है. पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कार में 7 एयरबैग और ADAS लेवल 2 (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट आदि) फीचर्स भी शामिल हैं.
पर्यावरण संरक्षण पर CM मोहन का फोकस
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को लेकर काफी संवेदनशील हैं. इन दोनों के लिए वे नई-नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अलग-अलग जगह गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा. उनका मानना है कि कोई भी विकास बिना पर्यावरण संरक्षण के अधूरा है. वे मानते हैं कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं.
कई बार पेश की सादगी की मिसाल
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया. उससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे. बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है.