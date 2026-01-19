Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

महंगाई की मार...सिर्फ ₹5000 पगार! एमपी में कर्मचारियों का DPI का किया घेराव, बोले- इतने में कैसे चलेगा परिवार?

MP News: मध्य प्रदेश में कई ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें 15-20 साल से नौकरी करते हुए हो गया है. लेकिन अभी तक मासिक वेतन सिर्फ 5 हजार रुपए हैं. इन कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई है, कि सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए. बता दें कि यह कर्मचारी अंशकालीन और अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:31 PM IST
MP Employees News
MP Employees News

MP Employees Salary News: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों में कई सालों से कार्यरत अंशकालीन और अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सब्र आखिरकार टूट गया. 15 से 20 साल तक लगातार सेवा देने के बावजूद मात्र 5 हजार रुपए मासिक वेतन मिलने से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को DPI कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया.

वहीं प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे प्रतिदिन 10-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन बदले में न तो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है. और न ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा. वहीं कर्मचारियों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें आज भी अंशकालीन और अस्थायी बताकर शोषण किया जा रहा है. 

शोषण बंद करो के नारे
इसके अलावा, कर्मचारियों का कहना है कि कई साथी 15-20 सालों से स्कूलों और छात्रावासों में नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उनकी स्थिति दिहाड़ी मजदूरों से भी खराब है. कई बार महीनों की देरी से वेतन भी दिया जाता है, जिसके चलते परिवार चलाने में काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर 'न्यूनतम वेतन दो' स्थायी करो न्याय दो और शोषण बंद करो के नारे लगाए हैं. 

जमीनी स्तर पर अनदेखी
वहीं प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 8558/2018 (निर्णय 19 अगस्त 2025) का हवाला देते हुए कहा कि अदालत स्पष्ट कर चुकी है कि लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम लेना शोषण है और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर आदेशों की अनदेखी की जा रही है.

कर्मचारियों ने की ये मांग
इसके अलावा, कर्मचारियों की मांग है कि अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा शर्तें लागू की जाएं, 15-20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल स्थायी किया जाएं और उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते दिए जाएं. डीपीआई कार्यालय घेराव के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

