भोपाल

एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

MP News-मध्यप्रदेश में एनीमिया बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 5 बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं. हर 10 में से 3 महिलाओं में भी खून की कमी पाई गई है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में अब भी कुपोषण और खराब-पान की समस्या से जूझ रही है.

Dec 20, 2025, 03:33 PM IST
एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Risk of Anemia in MP-मध्यप्रदेश में खून की कमी यानी एनीमिया बड़ी चुनौती बन गया है. एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 2025-26 की ताजा स्क्रीनिंग रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश में 5 साल से कम उम्र के हर 10 में से 5 बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं. वहीं हर 10 में से 3 महिलाओं में भी खून की कमी पाई गई है. अच्छी बात यह है कि इन बच्चों और महिलाओं की पहचान कर उन्हें तुरंत इलाज दिया जा रहा है. वहीं ताजा आंकड़े इस ओर इशारा भी करते हैं कि एक बड़ी आबादी अब भी कुपोषण और खराब खान-पान की समस्या से जुझ रही है.

6 महीने से नंबर बन है एमपी

इस बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के बीच एक अच्छा पहलू यह है कि मध्यप्रदेश एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वन में लगातार छह महीने से देशभर में नंबर वन पर बना हुआ है. इस अभियान में शीर्ष पर रहने का श्रेय हेल्थ वर्कर्स, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, जो समय रहते मरीजों की पहचान कर इलाज समय से उपलब्ध करा रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे टीमवर्क और स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है.

दस्तक अभियान के तहत हुई जांच

वर्ष 2025-26 के दौरान दस्तक अभियान के तहत करीब 70.62 लाख बच्चों की डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से जांच की गई. इनमें से 35.21 लाख बच्चों में एनीमिया की पुष्टि हुई, इसके बाद बच्चों का उपचार तुरंत शुरू कर दिया गया. वहीं 9.42 लाख गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं मध्यम से गंभीर एनीमिया से ग्रसित पाई गईं.

महिलाओं को दी गई सुविधाएं

एनीमिया से ग्रसित महिलाओं को आयरन सुक्रोज और रक्ताधान जैसी सुविधाएं दी गईं. एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो केवल थकान और कमजोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक विकास में भी बड़ी समस्या बनता है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उपचार और जागरूकता के माध्यम से प्रदेश को पूरी तरह से एनीमिया मुक्त बनाया जाए. 

इस तरह से करें बचाव

एनीमिया से बचाव के लिए डाइट एक जरिया है जिससे बचा जा सकता है. खाने में संतुलित आहार और विटामिन्स से भरपूर खानपान अच्छा जरिया है.

  • पालक : आयरन और फोलेट का समृद्ध स्रोत.
  • अंजीर व चुकंदर : रोजाना सेवन से खून बढ़ाने में सहायक.
  • केला व शकरकंद : ऊर्जा के साथ पोटैशियम और मैग्नीशियम की पूर्ति.
  • लौकी : विटामिन और मिनरल से भरपूर, कोलेस्ट्राल नियंत्रित रखने में मददगार.

यह भी पढ़ें-7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए

