EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, विंध्य क्षेत्र में विकास ने भरी उड़ान; डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने प्लान बताया

Interview Deputy CM Rajendra Shukla: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और विकास क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. ज़ी मीडिया MP-CG के एक खास प्रोग्राम "बिल्डिंग न्यू इंडिया MP चैप्टर" में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लीडरशिप में चल रहे हेल्थ रिफॉर्म्स और विंध्य क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बात की. प्रोग्राम के दौरान, उन्होंने कहा कि राज्य अब हेल्थ और एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जिससे मध्य प्रदेश तेज़ी से देश के टॉप राज्यों में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है.

जिला अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान

डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने, MBBS और पोस्टग्रेजुएट सीटों को बढ़ाने और सब-सेंटर को सिविल अस्पतालों में अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है. IPHL (इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी) योजना के तहत लगभग 3,000 हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की भर्ती को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) को फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) में अपग्रेड करने के लिए तैनात किया जाएगा. इससे ज़िला अस्पतालों पर बोझ कम होगा और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी.

निरोगी काया अभियान के तहत 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त स्क्रीनिंग दी गई है. मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और अब यह राष्ट्रीय औसत के करीब है.ग्रामीण स्वास्थ्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन शुरू की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में बॉन्ड सेवा से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंतिम एनओसी (NOC) नहीं दी जाएगी, जिससे उनकी डिग्री अटक सकती है. एमबीबीएस/पीजी के बाद डॉक्टरों के लिए बॉन्ड पोस्टिंग अनिवार्य है.

विंध्य क्षेत्र का विकास

उपमुख्यमंत्री ने विंध्य क्षेत्र के विकास पर बताया कि पहले ये पिछड़ा हुआ था लेकिन अब यह बदल गया है. सिंचाई नहरें बनाई गई हैं, चार-लेन सड़कें बन गई हैं और रीवा में एक एयरपोर्ट खुल गया है, जहां रोज़ाना 200 यात्री दिल्ली और इंदौर के लिए उड़ान भर रहे हैं. बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों से कनेक्टिविटी जल्द ही बेहतर होगी. ललितपुर से सिंगरौली तक रेलवे लाइन के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं. यह क्षेत्र खनिज, वन्यजीव, धार्मिक पर्यटन और झरनों से भरपूर है और इसमें पर्यटन, उद्योग और हरित क्रांति के लिए अपार संभावनाएं हैं. प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और खरीदने की शक्ति मज़बूत हो रही है.

प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन

उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि रासायनिक खादों की जगह नेचुरल खेती पर ज़ोर दिया, उनका मानना ​​है कि इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां कम होंगी. गाय के गोबर और गोमूत्र से जीवामृत और बीजामृत जैसे बायो-फर्टिलाइजर बनाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है. योग और प्राणायाम के ज़रिए स्वस्थ मन और शरीर को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

