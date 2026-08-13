देर रात भूख लगे या करनी हो शॉपिंग... MP में अब 24/7 खुलेंगे मॉल, होटल और दुकानें; जानें आपकी नाइट लाइफ, सुरक्षा और जॉब-सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?

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अगर आप देर रात ऑफिस से छूटते हैं, देर रात ट्रैवल करते हैं या फिर वीकेंड पर नाइट आउट के शौकीन हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदलने वाला है. राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता) 2026 को मंजूरी मिलने के बाद अब दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24/7 यानी दिन-रात खुले रह सकेंगे. इस कदम से दुनिया के बड़े मेट्रो शहरों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश भी अपनी 'नाइट-टाइम इकॉनमी' को अनलॉक करने जा रहा है. नए श्रम नियमों का सीधा फायदा राज्य के आर्थिक विकास के अलावा आम आदमी और कर्मचारियों को भी मिलने वाला है.
मध्य प्रदेश में 24 घंटे दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन इसके बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब कर्मचारियों से दिन-रात काम कराया जाएगा? इसका आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ेगा? और कारोबारियों को इससे क्या फायदा होगा? व्यापार और बिजनेस के लिहाज से इस फैसले के क्या फायदे होंगे. आइए इन सभी सवालों को आपको समझाते और आसान भाषा में जवाब देते हैं.
क्या अब रात 2 बजे भी रेस्टोरेंट या मॉल में एंट्री मिलेगी?
अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो इसका जवाब है- हां. अब तक पुलिस या प्रशासन रात 11 या 12 बजे के बाद दुकानें बंद करा देता था. नए नियमों के बाद व्यापारी कानूनी रूप से अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रख सकते हैं. यानी देर रात की अगर आपको हंगर क्रैविंग्स हो या लेट नाइट शॉपिंग पर जाने का मन हो, तो अब सब आसान होगा. हालांकि, रात में दुकान खोलना या न खोलना पूरी तरह से दुकान मालिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा.
क्या इससे शहरों में सुरक्षा का खतरा बढ़ेगा?
कुछ लोगों का कहना है कि नाइट लाइफ की वजह से शहर में सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है. इस पर सरकार का मानना है कि 'रोशनी और हलचल' ही सबसे बड़ी सुरक्षा है. जब बाजार और दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगे, तो सड़कों पर चहल-पहल और लाइटिंग रहेगी, जिससे सन्नाटा खत्म होगा और अपराध की गुंजाइश कम होगी. इसके साथ ही इससे देर रात काम करने वाली महिलाओं और यात्रियों के लिए शहर ज्यादा सुरक्षित महसूस होंगे. इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में IT और BPO कल्चर तेजी से बढ़ा है. नाइट लाइफ से BPO/IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए शहर ज्यादा सुरक्षित महसूस होंगे.
व्यापार और बिजनेस के लिहाज से क्या बदल जाएगा?
इस फैसले से व्यापार और बिजनेस करने वालों को सबसे बड़ा फायदा रेवेन्यू का होगा. 8 से 10 घंटे दुकान खोलने के बजाय, अब 24 घंटे का साइकिल मिलने से रिटेल सेक्टर, फूड इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का टर्नओवर कई गुना बढ़ सकता है. दूसरा फायदा 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' का मिलेगा और एक ही बार में यूनिक ID मिल जाएगी, जिससे बार-बार रिन्यूअल की झंझट खत्म होगा. अब तक व्यापारियों को लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.
नए लेबर कोड से कर्मचारियों को क्या-क्या मिले अधिकार?
दुकानों, मॉल और कई छोटे बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारियों के मन में डर है कि नाइट लाइफ की वजह से अब कर्मचारियों से दिन-रात काम कराया जाएगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है, तो इसे अभी क्लियर कर लें. सरकार ने नए श्रम शक्ति संहिता 2026 में कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त नियम तय किए हैं. किसी भी मॉल, होटल या दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को ये 4 बातें जरूर जान लेनी चाहिए.
1. हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं: मॉल, होटल या दुकान भले 24X7 खुली रहें, लेकिन किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता. नए कोड के तहत काम शिफ्ट के आधार पर होगा, जिसमें तय समय के बाद शिफ्ट बदलना जरूरी होगा.
2. ओवरटाइम का डबल फायदा: किसी परिस्थिति में अगर कंपनी कर्मचारी की तय शिफ्ट के बाद या उससे ज्यादा काम लेती है, तो इसके लिए उसकी 'लिखित सहमति' जरूरी है. इसके साथ ही उस काम यानी ओवरटाइम के लिए अलग से पैसे देने होंगे.
3. रोटेशनल शिफ्ट अनिवार्य: किसी भी कर्मचारी से लगातार नाइट शिफ्ट नहीं कराई जा सकती है. अगर कोई भी कर्मचारी रात की शिफ्ट में काम करता है तो कुछ समय बाद उसकी शिफ्ट बदलनी होगी. यानी रोटेशनल शिफ्ट व्यवस्था लागू करना अनिवार्य होगा.
4. हजारों नए रोजगार का मौका: नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलने से मॉल, होटल या दुकानों को 24 घंटे संचालन बनाए रखने के लिए अलग-अलग शिफ्टों में स्टाफ रखना होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा. इससे राज्य में नई नौकरियों और पार्ट-टाइम जॉब्स बढ़ेंगीं.
व्यापार और कर्मचारी हितों में संतुलन का कदम: BJP
नाइट कल्चर की बीजेपी ने जमकर सराहना की है और कहा है कि व्यापार भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों को अधिक काम भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, 'मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार, निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए 'कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता' को लागू किया गया है. यह भारतीय जनता पार्टी और डॉ. मोहन यादव जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिससे प्रदेश में व्यापार भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों को अधिक काम भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. साथ ही, इस संहिता में कर्मचारियों के अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित किया जा रहा है, ताकि कार्यस्थल पर उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके. कर्मचारियों को उनके काम के बदले ओवरटाइम और सभी आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया गया है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'
दिन में सुरक्षा नहीं, नाइट कल्चर की बातें सिर्फ खोखली: कांग्रेस
हालांकि, नाइट कल्चर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी किसी भी विकास का विरोध नहीं करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी भयावह है और सरकार इतनी लाचार है कि दिन में भी जनता को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है. ऐसे में यह सरकार 'नाइट कल्चर' कैसे दे पाएगी? यह सब सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हैं जिन पर कोई अमल नहीं होता. मध्य प्रदेश की जनता लगातार रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रही है, और आप नाइट कल्चर की बातें कर रहे हैं. प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, दिन-दहाड़े चोरियां, डकैतियां, हमले और लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं. पुलिस व्यवस्था का यह स्तर है और सरकार नाइट कल्चर का दावा कर रही है.'