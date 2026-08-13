देर रात भूख लगे या करनी हो शॉपिंग... MP में अब 24/7 खुलेंगे मॉल, होटल और दुकानें; जानें आपकी नाइट लाइफ, सुरक्षा और जॉब-सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?

नाइट कल्चर की बीजेपी ने जमकर सराहना की है और कहा है कि व्यापार भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों को अधिक काम भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. प्रदेश बीजेपी प्रवक्‍ता अजय सिंह यादव ने कहा, 'मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार, निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए 'कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता' को लागू किया गया है. यह भारतीय जनता पार्टी और डॉ. मोहन यादव जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिससे प्रदेश में व्यापार भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों को अधिक काम भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. साथ ही, इस संहिता में कर्मचारियों के अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित किया जा रहा है, ताकि कार्यस्थल पर उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके. कर्मचारियों को उनके काम के बदले ओवरटाइम और सभी आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया गया है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'