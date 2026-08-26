/Explainer: MP शिक्षक भर्ती पर फिर क्यों बढ़ा सियासी पारा? जानिए अभ्यर्थियों की मांग, बैकलॉग पदों की गणित और सरकार का रुख

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मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर सड़कों से लेकर सियासी मंच पर आ गया है. शिक्षक भर्ती 2025 के अभ्यर्थी भोपाल के नीलम पार्क में पिछले करीब छह दिनों से धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली होने के बावजूद, भर्ती के लिए बहुत कम पदों की घोषणा की गई है. इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि कुल पदों की संख्या बढ़ाने के लिए खाली पदों को भी भर्ती अभियान में शामिल किया जाए. इस आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी भी बढ़ी है और कुछ प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं. इस बीच विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आंदोलन स्थल पहुंच गए.
विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
यह विरोध प्रदर्शन 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में शुरू हुआ. एमपी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग-2 यानी माध्यमिक शिक्षक और वर्ग-3 यानी प्राथमिक शिक्षक पदों को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष है. उनका आरोप है कि भर्ती के लिए तय किए गए पदों की संख्या असल जरूरत से कम है. उम्मीदवार चाहते हैं कि विभाग खाली और मंजूर किए गए पदों की समीक्षा करे और उसी हिसाब से भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाए. अभ्यर्थियों का कहना है कि, वे कई दिनों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने या विरोध खत्म करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इसलिए, यह विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है.
अभ्यर्थियों की मांग क्या है?
अभ्यर्थियों की मुख्य मांग पदों की संख्या बढ़ाने से जुड़ी है. माध्यमिक शिक्षक भर्ती के वर्ग-2 में अभ्यर्थी कम से कम 10 हजार अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि अलग-अलग विषयों के लिए शिक्षकों की जरूरत है और इन खाली पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए. वहीं वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है. इसलिए, पद बढ़ाने की मांग को सिर्फ रोजगार के मुद्दे के तौर पर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.
इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस के दूसरे चरण को जल्द शुरू करने की भी मांग की जा रही है. अभ्यर्थियों ने वर्ग 3 कैटेगरी में विशेष शिक्षक की बची हुई वैकेंसी को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध कराने की भी मांग की है. कैंडिडेट्स का कहना है कि जहां राज्य सरकार के स्कूलों में हजारों टीचिंग पोस्ट खाली पड़ी हैं, वहीं 2025 की टीचर भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत कम पोस्ट की घोषणा की गई है. उनका तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में इन मौजूदा वैकेंसी को शामिल करके कुल पोस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए.
अभ्यर्थियों की मांगों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच अंतर
इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा सरकारी स्कूलों में खाली पड़े टीचिंग पदों से जुड़ा है. अभ्यर्थियों का दावा है कि पूरे राज्य में ऐसी हजारों खाली जगहें हैं. वे सवाल उठाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होने के बावजूद, नई भर्ती प्रक्रिया में और पदों को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है. हालांकि एक जरूरी अंतर को समझना बहुत जरूरी है: खाली पद और भर्ती के लिए उपलब्ध पद हमेशा एक ही चीज नहीं होते. भले ही कोई पद खाली हो, लेकिन उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विभागीय मंजूरी, बजट का प्रावधान, विषय-विशेष की जरूरतें, रोस्टर का पालन और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जरूरत होती है. ठीक यहीं पर अभ्यर्थियों की मांगों और सरकारी प्रक्रियाओं के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है.
बैकलॉग और रोस्टर का गणित क्या है?
टीचर की भर्ती में रोस्टर और बैकलॉग वैकेंसी अहम भूमिका निभाती हैं. सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में अलग-अलग आरक्षित कैटेगरी के लिए तय नियमों के अनुसार पदों को बांटा जाता है. अगर किसी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी आरक्षित कैटेगरी के लिए तय पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर आगे ले जाया जा सकता है. दूसरी ओर कुछ उम्मीदवारों का आरोप है कि रोस्टर सिस्टम की वजह से अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के उन उम्मीदवारों को पर्याप्त मौके नहीं मिल पाते जो परीक्षा और योग्यता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं. इसलिए टीचर की भर्ती से जुड़ा विवाद सिर्फ कुल पदों की संख्या का नहीं है. इसमें विषय-वार पद, कैटेगरी-वार आरक्षण, बैकलॉग वैकेंसी और कुल उपलब्ध रिक्तियों का जटिल गणित भी शामिल है.
सरकार और प्रशासन का रुख क्या है?
भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार मंजूर पदों, वित्तीय व्यवस्थाओं और विभागीय जरूरतों जैसी बातों को ध्यान में रखती है. इस बीच TET-आधारित सिंगल-मेरिट सिस्टम की ओर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसका मकसद कई चरणों में बार-बार परीक्षा लेने के बजाय योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रक्रिया को आसान बनाना है. साथ ही आरक्षण से जुड़े कानूनी मामले खासकर 27% OBC कोटा अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं पर असर डाल सकते हैं. इसलिए, अभ्यर्थी सरकार से कानूनी और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करने और तय समय-सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
आंदोलन में दिग्विजय सिंह की एंट्री से क्यों बढ़ी सियासत?
26 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आंदोलन स्थल पर पहुंचने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन राजनीतिक रंग ले लिया. प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा. अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षक भर्ती और शिक्षा प्रणाली से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर शिक्षक दिवस 5 सितंबर तक अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे खुद 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे. इस बयान के बाद शिक्षक भर्ती का मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच राजनीति का विषय बन गया है.
इस पूरे विवाद को तीन स्तरों पर सुलझाया जा सकता है-
नीलम पार्क में विरोध-प्रदर्शन जारी
बता दें कि MP में शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहा विवाद अब नौकरी चाहने वाले युवाओं के विरोध-प्रदर्शन से कहीं आगे बढ़ चुका है. इसके मूल में शिक्षकों की कमी, खाली पद, भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण नीतियां, बैकलॉग वैकेंसी और सरकार की वित्तीय व प्रशासनिक सीमाएं जैसे मुद्दे शामिल हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या सरकार शिक्षक दिवस से पहले अभ्यर्थियों से बातचीत करेगी और क्या वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों को बढ़ाने के बारे में कोई ठोस फैसला लिया जाएगा. फिलहाल नीलम पार्क में विरोध-प्रदर्शन जारी है.