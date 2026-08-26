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Explainer: MP शिक्षक भर्ती पर फिर क्यों बढ़ा सियासी पारा? जानिए अभ्यर्थियों की मांग, बैकलॉग पदों की गणित और सरकार का रुख

Explainer: एमपी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है. प्रदर्शनकारी वर्ग 2 के लिए कम से कम 10,000 और वर्ग 3 के लिए 25,000 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. आइए इस एक्सप्लेनर के माध्यम से अभ्यर्थियों की मांगों, बैकलॉग रिक्तियों के पीछे के गणित और इस मामले पर सरकार के रुख पर एक नजर डालते हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:42 PM IST
Explainer: MP शिक्षक भर्ती पर फिर क्यों बढ़ा सियासी पारा? जानिए अभ्यर्थियों की मांग, बैकलॉग पदों की गणित और सरकार का रुख
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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