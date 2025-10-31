अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! 1 नवंबर से मध्यप्रदेश के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम

Municipal Employees Attendance System: मध्यप्रदेश सरकार ने अब सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों की हाजिरी लगाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. 1 नवंबर से प्रदेश के सभी 413 नगर निकायों में फेस-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है. यानी अब कर्मचारियों की उपस्थिति चेहरे की पहचान से दर्ज होगी. भोपाल और कुछ अन्य बड़े नगर निगमों में यह व्यवस्था पहले से चल रही है, लेकिन अब इसे प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों की हाजिरी में गड़बड़ी औ0र फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी.

वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह सिस्टम कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को और पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाने के लिए लागू किया जा रहा है. अब किसी भी कर्मचारी की हाजिरी मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक मशीन पर फेस स्कैन से दर्ज होगी. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे और पूरा कामकाजी समय पूरा करें.

साइन करने जैसी पुरानी प्रथाएं खत्म

विभाग ने बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 35 हजार से ज्यादा नगरीय निकाय कर्मचारी इस सिस्टम में पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं. अब इन सभी कर्मचारियों की उपस्थिति फेस पहचान से दर्ज होगी और उनके वेतन एवं अन्य भुगतान भी इसी आधार पर किए जाएंगे. यानी हाजिरी में गड़बड़ी करने या दूसरे की जगह साइन करने जैसी पुरानी प्रथाएं अब खत्म हो जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिस्टम 1 नवंबर से पूरी तरह चालू हो

सरकार ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि यह सिस्टम 1 नवंबर से पूरी तरह चालू हो जाए. इसके लिए विभाग ने तकनीकी सहायता और सर्वर सपोर्ट की व्यवस्था भी की है ताकि किसी भी निकाय को तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े. यह पहल डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!