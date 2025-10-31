Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2982216
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब चेहरे से लगेगी हाजिरी! 1 नवंबर से मध्यप्रदेश के सभी नगर निकायों में शुरू होगा फेस बेस्ड सिस्टम

MP Face Based Attendance: मध्य प्रदेश के सभी 413 नगर निकायों में 1 नवंबर से फेस बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा. जिसके माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति चेहरे की पहचान से दर्ज होगी और वेतन भी इसी के आधार पर मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 31, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब चेहरे से लगेगी हाजिरी!
अब चेहरे से लगेगी हाजिरी!

Municipal Employees Attendance System: मध्यप्रदेश सरकार ने अब सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों की हाजिरी लगाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. 1 नवंबर से प्रदेश के सभी 413 नगर निकायों में फेस-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा रहा है. यानी अब कर्मचारियों की उपस्थिति चेहरे की पहचान से दर्ज होगी. भोपाल और कुछ अन्य बड़े नगर निगमों में यह व्यवस्था पहले से चल रही है, लेकिन अब इसे प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों की हाजिरी में गड़बड़ी औ0र फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी.

वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह सिस्टम कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को और पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाने के लिए लागू किया जा रहा है. अब किसी भी कर्मचारी की हाजिरी मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक मशीन पर फेस स्कैन से दर्ज होगी. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे और पूरा कामकाजी समय पूरा करें.

साइन करने जैसी पुरानी प्रथाएं खत्म 
विभाग ने बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 35 हजार से ज्यादा नगरीय निकाय कर्मचारी इस सिस्टम में पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं. अब इन सभी कर्मचारियों की उपस्थिति फेस पहचान से दर्ज होगी और उनके वेतन एवं अन्य भुगतान भी इसी आधार पर किए जाएंगे. यानी हाजिरी में गड़बड़ी करने या दूसरे की जगह साइन करने जैसी पुरानी प्रथाएं अब खत्म हो जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सिस्टम 1 नवंबर से पूरी तरह चालू हो
सरकार ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि यह सिस्टम 1 नवंबर से पूरी तरह चालू हो जाए. इसके लिए विभाग ने तकनीकी सहायता और सर्वर सपोर्ट की व्यवस्था भी की है ताकि किसी भी निकाय को तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े. यह पहल डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp attendance

Trending news

dev uthani ekadashi
‘बाल विवाह मुक्त एमपी’ की ओर बड़ा कदम! देव उठनी पर प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू
child marriage
MP में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बनाई रणनीति, नियम तोड़ने पर होगी सख्त सजा
balaghat news
घर से निकलते समय भूलकर भी न करें ये गलती! एमपी में यहां 1 नवंबर से खास नियम लागू
bhopal crime news
भोपाल में गोलीबारी से दहशत, कारोबारी सादिक खान घायल, आरोपी नशा डेंजर गिरफ्तार
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में मिड-डे मील से हड़कंप! कढ़ी-चावल खाने के बाद 15 बच्चे बीमार
CG News
घर में घुसने पर प्रेमी को मिली खूनी सजा,प्रेमिका के भाई और मामा के बेटों ने की हत्या
mp news
सरकारी स्कूल में शिक्षक का घिनौना कारनामा, छात्राओं को दिखाता था अश्लील वीडियो
chhattisgarh news
डिमांड से किया इनकार तो कर दी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने किस न देने पर महिला का किया कत्ल
Vishnu Deo Sai
हिमालय में गूंजी जशपुर की गूंज: आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया मार्ग
MP Crime News
भोपाल में 'अपनों' का वहशी चेहरा! दादा और पिता ने किया दुष्कर्म, 2 बहनों ने कराई FIR